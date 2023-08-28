سيشل تؤكد دعمها لاستضافة الرياض معرض إكسبو 2030

أكد معالي وزير الخارجية والسياحة في جمهورية سيشل سيلفستر راديجوندي، دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض “إكسبو 2030”.

وأوضح معاليه خلال مؤتمر صحفي، عقب لقاء معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان مع فخامة الرئيس وافيل رامكالا، رئيس جمهورية سيشل، أن بلاده تؤكد دعمها لطلب المملكة في استضافة معرض “إكسبو 2030” في مدينة الرياض، كما عبر عن ترحيب بلاده بعقد المملكة هذا العام “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في مدينة الرياض.

من جهته عبّر معالي المستشار قطان، عن شكر وتقدير المملكة لهذا الدعم الذي يعد ترجمة للعلاقات المميزة بين البلدين الصديقين.