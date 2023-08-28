ارتفاع مبيعات موسم عنيزة للتمور بنسبة 35% الكويت تسجن الفاشنيستا فاطمة المؤمن بتهمة القتل الخطأ صرف 103 ملايين ريال لمزارعي القمح المحلي إعلان أسماء المرشحين لوظائف مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية “جبيل إنك” الأمريكية تبيع شركة موبيليتي إلى “بي واي دي” الصينية منافع أساسية جديدة لدعم ذوي الإعاقة سيشل تؤكد دعمها لاستضافة الرياض معرض إكسبو 2030 إنقاذ ذراع مقيم تعرضت للقطع بآلة كهربائية بجدة شركة مهارة تعتزم توزيع 45 مليون ريال أرباحاً نقدية شركة المرابحة المرنة توزع 80% من صافي أرباح 2022
أكد معالي وزير الخارجية والسياحة في جمهورية سيشل سيلفستر راديجوندي، دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض “إكسبو 2030”.
وأوضح معاليه خلال مؤتمر صحفي، عقب لقاء معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان مع فخامة الرئيس وافيل رامكالا، رئيس جمهورية سيشل، أن بلاده تؤكد دعمها لطلب المملكة في استضافة معرض “إكسبو 2030” في مدينة الرياض، كما عبر عن ترحيب بلاده بعقد المملكة هذا العام “القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة” في مدينة الرياض.
من جهته عبّر معالي المستشار قطان، عن شكر وتقدير المملكة لهذا الدعم الذي يعد ترجمة للعلاقات المميزة بين البلدين الصديقين.