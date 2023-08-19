سيطر الاتحاد في 10 مباريات مقابل 3 للطائي

يدخل الاتحاد الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين، اليوم السبت، أمام الطائي بين أنصاره في جدة، على أمل مصالحة جماهيره الغاضبة بسبب سوق الانتقالات المتواضع الذي أبرمته الإدارة في موسم استثنائي مقارنة بباقي الأندية المنافسة.

فيما يأمل الطائي مواصلة النتائج الإيجابية التي ظهر بها في الجولة الأولى عندما تغلب على ضمك بهدف نظيف ليكون أحد 3 فرق لم تستقبل في الجولة.

مواجهات الاتحاد والطائي

ويعد الاتحاد والطائي رفقة الرياض هي الأندية الوحيدة التي لم تهتز شباكها في الجولة الأولى، حيث فاز الاتحاد بثلاثية نظيفة على الرائد وفاز الطائي على ضمك والرياض على الوحدة بهدف دون رد.

والتقى العميد بالطائي تاريخياً في 13 مباراة سابقة دورياً، ولم يسبق أن حضر التعادل في أي منها، وكان للاتحاد النصيب الأكبر من الانتصارات بـ10 مباريات مقابل 3 فاز فيها صائد الكبار أبناء حائل.

ودائما ما تشهد مواجهة العميد والطائي (كلين شيت) إذ تحقق الكلين شيت في 8 مباريات 4 منها في آخر المواجهات من الـ13 التاريخية في مسابقة الدوري.

وحقق الاتحاد 24 هدفًا في شباك الطائي بينما صاد أبناء حائل شباك العميد في 13 هدف، وكانت أكبر نتيجة في مواجهة الفريقين بخمسة أهداف مقابل هدفين لمصلحة العميد، وأكبر نتيجة حققها الطائي هدفين دون رد موسم 2004.