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ضمن منافسات دوري المحترفين

سيطر الاتحاد في 10 مباريات مقابل 3 للطائي

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ مساءً
سيطر الاتحاد في 10 مباريات مقابل 3 للطائي
المواطن - خالد بدوي

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يدخل الاتحاد الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين، اليوم السبت، أمام الطائي بين أنصاره في جدة، على أمل مصالحة جماهيره الغاضبة بسبب سوق الانتقالات المتواضع الذي أبرمته الإدارة في موسم استثنائي مقارنة بباقي الأندية المنافسة.

فيما يأمل الطائي مواصلة النتائج الإيجابية التي ظهر بها في الجولة الأولى عندما تغلب على ضمك بهدف نظيف ليكون أحد 3 فرق لم تستقبل في الجولة.

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مواجهات الاتحاد والطائي

ويعد الاتحاد والطائي رفقة الرياض هي الأندية الوحيدة التي لم تهتز شباكها في الجولة الأولى، حيث فاز الاتحاد بثلاثية نظيفة على الرائد وفاز الطائي على ضمك والرياض على الوحدة بهدف دون رد.

الطائي ضد الاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر @ittihad

والتقى العميد بالطائي تاريخياً في 13 مباراة سابقة دورياً، ولم يسبق أن حضر التعادل في أي منها، وكان للاتحاد النصيب الأكبر من الانتصارات بـ10 مباريات مقابل 3 فاز فيها صائد الكبار أبناء حائل.

ودائما ما تشهد مواجهة العميد والطائي (كلين شيت) إذ تحقق الكلين شيت في 8 مباريات 4 منها في آخر المواجهات من الـ13 التاريخية في مسابقة الدوري.

الطائي والاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

وحقق الاتحاد 24 هدفًا في شباك الطائي بينما صاد أبناء حائل شباك العميد في 13 هدف، وكانت أكبر نتيجة في مواجهة الفريقين بخمسة أهداف مقابل هدفين لمصلحة العميد، وأكبر نتيجة حققها الطائي هدفين دون رد موسم 2004.

الطائي ضد الاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

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