سيكو فوفانا يُعيد هدف ماجد عبدالله للأذهان

خطف نجم فريق النصر، الإيفواري سيكو فوفانا الأنظار بهدفيه في شباك الرجاء المغربي، ليُعيد إلى الأذهان هدف أسطورة العالمي، ماجد عبدالله أمام الهلال.

سيكو فوفانا يُكرر هدف ماجد عبدالله

ونجح سيكو فوفانا في هز شباك الرجاء المغربي برأسية رائعة بعد عرضية مميزة من البرازيلي أليكيس تيليس، لتُشبه الجماهير هذا الهدف برأسية ماجد عبدالله ضد الهلال، بعدما قام بنفس الارتقاء.

وتداول الجمهور عبر منصة “إكس”، مقطع فيديو لهدفين، ليصبح اسم سيكو فوفانا ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم الاثنين، وأشادوا بصفقة النجم الإيفواري، بعدما نجح في ترك بصمته سريعًا مع فريق النصر، وتمنوا استمراره في التألق.

ونشر فرحان الفرحان هدف النجم الإيفواري، وعلق عليه قائلًا: “النجم سيكو فوفانا.. يشعل الوجدان النصراوي، وهو يعيد سيناريو إحدى الطعنات الماجدية!.. من أين أتيت بهذا التجلي الآسر، أيها الإفواري العملاق”.

النصر في كأس الملك سلمان

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الرجاء الرياضي المغربي بالأمس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ونجح العالمي في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليُطيح بحامل اللقب، ويتأهل لنصف النهائي.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الشرطة العراقي، مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.