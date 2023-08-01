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أزرق الرياض سيواجه الوداد غدًا

سيناريوهات تأهل الهلال لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٤ مساءً
سيناريوهات تأهل الهلال لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية
المواطن - فريق التحرير

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يبحث نادي الهلال عن التأهل غدًا إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك عند مواجهة نادي الوداد البيضاوي المغربي في الجولة الثالثة غدًا.

سيناريوهات التأهل 

أزرق الرياض بحاجة للفوز على فريق الوداد بفارق هدفين، مقابل خسارة السد القطري أمام أهلي طرابلس بفارق هدف، أو يتأهل أزرق الرياض في حال فاز على الوداد بأي فارق من الأهداف، مقابل خسارة أهلي طرابلس أمام السد أو تعادل الفريقين، حيث سيصعد الهلال ثانيًا في حال فاز على الوداد.

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وفي السياق ذاته، أوضح المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، أن فريقه سيدخل مباراة الوداد البيضاوي المغربي غدًا وذلك من أجل التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

مدرب الهلال يتحدى الوداد

وتحدث جيسوس في المؤتمر الصحفي قائلًا: ” نخوض غدًا مباراة تحديد التأهل وهدفنا الفوز وكسب بطاقة الصعود إلى الدور القادم، نحن الآن في المرحلة الثانية من الإعداد وأتفهم الوضع الحالي للفريق ومع الوقت والخطة التي رسمناها نحن في تحسن للوصول إلى المستوى الذي نطمح إليه”.

وأضاف جيسوس: ” نحترم جميع الآراء ولم نصل للفعالية الهجومية ومع الإضافات القادمة سوف نتحسن، محظوظ جدًا على المستوى الشخصي بتواجد فهد بن نافل وفهد المفرج ونحن على ثقة كاملة بهما لإعداد فريق على مستوى عال، ومع الوقت سوف نتحسن بإضافة العناصر المميزة التي يحتاجها الفريق”.

عبدالله الحمدان - مباراة الهلال وأهلي طرابلس
الحمدان

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