سيناريو الموسم الماضي يقلق الشباب

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الظهور بشكل مميز ضد الوحدة اليوم، وتفادي سيناريو مواجهة الفريقين بدوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الماضي.

مباراة اليوم بدوري روشن

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الشباب، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بدون رصيد، فيما يتواجد الليوث في المركز الثامن بنقطة واحدة.

الشباب يسعى لتجاوز الوحدة

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق الفوز على الوحدة اليوم، بعد معاناته أمام فرسان مكة بالموسم الرياضي الماضي، حيث خسر لقاء الدور الأول بنتيجة 2\1، وهُزم في مباراة الدور الثاني بهدف دون رد.

ويعمل المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر على تجنب الخسارة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة للمرة الثالثة على التوالي، خاصة أن بداية مشوار الشباب هذا الموسم، جاءت مخيبة للآمال، بعد التعادل ضد الأخدود الصاعد حديثًا.

ويعول مارسيل كايزر على عدد كبير من النجوم وأصحاب الخبرات، من أجل حصد الثلاث نقاط أمام الوحدة اليوم، وفي مقدمتهم؛ الأرجنتيني إيفر بانيغا والكولومبي غوستافو كويلار، بجانب الوافد الجديد السنغالي حبيب ديالو.