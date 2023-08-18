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خلال مواجهة الوحدة بالدوري

سيناريو الموسم الماضي يقلق الشباب

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
سيناريو الموسم الماضي يقلق الشباب
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الظهور بشكل مميز ضد الوحدة اليوم، وتفادي سيناريو مواجهة الفريقين بدوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الماضي.

مباراة اليوم بدوري روشن

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الشباب، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بدون رصيد، فيما يتواجد الليوث في المركز الثامن بنقطة واحدة.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

الشباب يسعى لتجاوز الوحدة

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في تحقيق الفوز على الوحدة اليوم، بعد معاناته أمام فرسان مكة بالموسم الرياضي الماضي، حيث خسر لقاء الدور الأول بنتيجة 2\1، وهُزم في مباراة الدور الثاني بهدف دون رد.

الشباب والوحدة
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويعمل المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر على تجنب الخسارة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة للمرة الثالثة على التوالي، خاصة أن بداية مشوار الشباب هذا الموسم، جاءت مخيبة للآمال، بعد التعادل ضد الأخدود الصاعد حديثًا.

ويعول مارسيل كايزر على عدد كبير من النجوم وأصحاب الخبرات، من أجل حصد الثلاث نقاط أمام الوحدة اليوم، وفي مقدمتهم؛ الأرجنتيني إيفر بانيغا والكولومبي غوستافو كويلار، بجانب الوافد الجديد السنغالي حبيب ديالو.

بانيغا
بانيغا – المصدر @UAFAAC

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