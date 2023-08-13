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مستوحاة من أيام السبعينيات

سينما السيارات في العلا تجذب الزوار بتصاميم كلاسيكية

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
سينما السيارات في العلا تجذب الزوار بتصاميم كلاسيكية
المواطن - فريق التحرير

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تعتبر العُلا، التابعة لمنطقة المدينة المنوّرة، من أكبر المدن الأثريّة في شبه الجزيرة العربيّة، وهي الموقع الأثري السعودي الأول الذي سجّل على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي.

وتلقّب العُلا بـ”عروس الجبال”، وتضم العديد من الآثار من الحضارات، من المعينية والديدانية والنبطية والحيانية، كما أن تضاريسها تؤهلها لأن تكون وجهة للرياضة والترفيه، وفق “الهيئة العامة للسياحة والآثار”.

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سينما مفتوحة في الهواء الطلق

وتمتلك العلا سينما مفتوحة في الهواء الطلق بين أروع التضاريس الصحراوية مع تصاميم كلاسيكية تعود بنا إلى أيام الزمن الجميل.

فسينما العلا المفتوحة وجهة جديدة تستقبل جميع أفراد العائلة لقضاء أحلى الأوقات، ومشاهدة أفضل الأفلام، والاستمتاع بأشهى المأكولات والمشروبات وسط المناظر الطبيعية الساحرة.

مرافق خدمات مناسبة

وتعرض هذه السينما الفريدة من نوعها في العلا مجموعة متنوعة من أهم الأعمال السينمائية، وتتميّز بمرافق وخدمات تُناسب جميع أفراد العائلة.

وتتناغم قائمة المأكولات والمشروبات المستوحاة من أيام السبعينيات مع الجو الكلاسيكي العام، وتتوفّر أكشاك بيع الفشار والناتشوز لتكتمل معها متعة المشاهدة، ويبلغ سعر التذكرة في سينما العلا 190 ريالًا.

تنمية قطاع السياحة

وتتسارع خطوات القطاع السياحي الوطني نحو المستقبل، مستنيرًا بإستراتيجيته ورؤية المملكة 2030، ومشاريعه ومبادراته التي تعمل بلا توقف معلنة عن وجهات سياحية ذات تنوع جغرافي وتاريخي، وتسلط الضوء على الموارد الطبيعية والكنوز الأثرية والأماكن التاريخية، التي تلبي تطلعات السياح.

ويستهدف القطاع السياحي في السعودية، رفع عدد الزيارات السنوية السياحية للمملكة إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030.

ووفق مؤشرات الأداء لمستهدفات عام 2030، تتضمن هذه الزيارات نحو 55 مليون زيارة من الخارج، بالإضافة إلى 45 مليون زيارة من الداخل، مع توفير مليون فرصة وظيفية؛ وزيادة 10% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

 

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