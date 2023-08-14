سيول تغمر الطائف وتوقعات باستمرارها

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شهدت مدينة الطائف هطول أمطار غزيرة اليوم، وصلت إلى حد جريان السيول وعرقلة الحركة المرورية أمام السيارات.
ونشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند، مقطع فيديو يوثق هطول أمطار غزيرة بجنوب الطائف اليوم، وجريان السيول.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في وقت سابق، أن تشهد عدة مناطق في السعودية حالة من التقلبات الجوية واستمرار فرص هطول الأمطار لأيام.
كما شددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
أمطار جنوب #الطائف اليوم.
تصوير عبدالرحمن السلمي.المقطع من الواتس) pic.twitter.com/ZG2XW8MxwB
— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) August 14, 2023