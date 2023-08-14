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التزم تعليمات السلامة أثناء الهطول

سيول تغمر الطائف وتوقعات باستمرارها

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٦ مساءً
سيول تغمر الطائف وتوقعات باستمرارها
المواطن - فريق التحرير

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شهدت مدينة الطائف هطول أمطار غزيرة اليوم، وصلت إلى حد جريان السيول وعرقلة الحركة المرورية أمام السيارات.

ونشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند، مقطع فيديو يوثق هطول أمطار غزيرة بجنوب الطائف اليوم، وجريان السيول.

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توقعات باستمرار الهطول

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في وقت سابق، أن تشهد عدة مناطق في السعودية حالة من التقلبات الجوية واستمرار فرص هطول الأمطار لأيام.

الابتعاد عن تجمعات السيول

كما شددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

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