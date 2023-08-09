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استمر بحديثه وسط ذهول المشترين

شاب يبيع التمور في بريدة على طريقة المعلقين الرياضيين

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
شاب يبيع التمور في بريدة على طريقة المعلقين الرياضيين
المواطن - فريق التحرير

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شغفه بالساحرة المستديرة طغى على حسه الفكاهي، فاتخذ طريقة المعلقين الرياضيين في لعبة كرة القدم نهجًا له لجذب زبائنه في مزاد كرنفال بريدة للتمور.

على طريقة المعلقين الرياضيين

ظهر الشاب خلال مقطع فيديو متداول نشرته قناة العربية، يدعو المشترين لشراء التمور على طريقة المعلقين الرياضيين: دربيات نار يا حبيبي نار.

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وبدأ الشاب- الذي لم يذكر اسمه- في فتح مزاد بيع التمر بطريقة طريفة وحس فكاهي جعلت المشترين يلتفون حول سيارته ويستمتعون بحديثه.

واستمر الشاب ينفعل بحديثه وسط ذهول وإعجاب من المشترين.

أسعار التمور

ويشهد كرنفال بريدة للتمور اعتدالًا ملموسًا في عمليات البيع والشراء لأكثر من 45 صنفًا من التمور، والذي يشهد توافد العديد من المزارعين وتجار التمور، والمقامة فعالياته بمدينة التمور ببريدة.

تمور السكري

وتصدرت تمور السكري المبيعات بأسعار ما بين 25 إلى 120 ريالًا للعبوة بوزن ثلاثة كيلوجرامات، فيما سجلت باقي أنواع التمور تفاوتًا في الأسعار حسب جودتها وكميتها.

كرنفال التمور

يُذكر أن الكرنفال يقدم جملة من البرامج الثقافية والتوعوية والاجتماعية والترفيهية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأسر المنتجة والحرفيين والشباب والفتيات.

 

 

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