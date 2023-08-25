شاموسكا أكثر المدربين وجودًا بـ دوري روشن

يُعد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، البرازيلي بريكليس شاموسكا من أقدم المدربين الحاليين في دوري روشن السعودي.

شاموسكا أكثر المدربين الحاليين وجودًا

وأشار حساب دوري روشن السعودي الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن شاموسكا يُعد أكثر المدربين الحاليين وجودًا في البطولة، حيث تواجد في 142 مباراة خلال قيادته لـ4 فرق.

وبدأ شاموسكا مسيرته التدريبية في الملاعب السعودية، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، وتولى قيادته في 83 مباراة، نجح في تحقيق الفوز 34 مرة، وخسر 28 لقاء، وتعادل في 21 مواجهة.

وقاد شاموسكا، الهلال في 3 مباريات، فاز مرتين وخسر لقاء، وتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وقاده لتحقيق 13 انتصارًا في دوري روشن السعودي، وخسر 4 مباريات، وتعادل في 8 لقاءات.

وتولى شاموسكا، تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الموسم الرياضي الماضي، وقاده في 31 مباراة بالدوري حتى الآن، وحقق نتائج مميزة معه، ليَستمر في قيادته هذا الموسم.

التعاون يُلاقي أبها بدوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره أبها، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب نادي التعاون في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد أبها في المركز العاشر بـ3 نقاط.