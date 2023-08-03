شاومي تطلق واحدًا من أفضل هواتف الشباب خلال أيام

كشفت تسريبات أن شركة Xiaomi شاومي الصينية لإطلاق واحد من أفضل هواتف الشباب خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك تحت علامتها الفرعية Poco، والمخصصة للشباب والفئة المتوسطة، حيث تتميز هواتف فئة Poco بإمكاناتها الممتازة وسعرها المناسب للغاية.

مميزات الهاتف

ووفقًا لموقع GSMArena فإن شاومي ستطلق هاتف Poco M6 Pro يوم السبت المقبل، الموافق 5 أغسطس في السوق الهندية، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف خلال الأسابيع المقبلة إلى عدد من الأسواق العالمية الأخرى.

وسيأتي هاتف شاومي Poco M6 Pro بشاشة من نوع Super AMOLED، بجودة عرض FHD+ وبدقة 1080×2400 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية بالإضافة إلى وجود طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3.

وسيقدم هاتف شاومي Poco M6 Pro كاميرا خلفية مزدوجة تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل وكاميرا ثانية ultrawide بدقة 8 ميجا بكسل، مع فلاش LED، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وسيعمل هاتف شاومي Poco M6 Pro بمعالج يدعم الجيل الخامس من الاتصالات 5G من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 685 مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 و6 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و128 جيجا بايت.