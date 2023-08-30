شجار خطير تخلل اللقاء الأول بين زيلينسكي وبايدن

تخلل اللقاء الأول بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي جو بايدن، شجار خطير وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام غربية.

تصرف زيلينسكي بشكل غير مهني

وأضافت وسائل إعلام غربية، بالإشارة إلى المعلومات المنشورة في كتاب الصحفي الأمريكي فرانكلين فوير السياسي الأخير، أنه خلال الاجتماع الأول للسياسيين في صيف 2021، تصرف زيلينسكي بشكل غير مهني، وأغرق الرئيس الأمريكي بمطالب عديدة، كما أنه طالب بانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.

وتابع الكاتب: لكنه في الوقت نفسه أدلى بتصريح غريب حول الانسحاب الوشيك لفرنسا وألمانيا من التحالف، ووصف الكتلة بأنها من بقايا الماضي وذات أهمية متضائلة.

وأوضح الكاتب أنه كان تصريحاً سخيفاً وتناقضاً صارخاً، وقد أثار غضب بايدن.

سياسي ضعيف

وأردف الكاتب أن زيلينسكي اعتبر زميله سياسيًا ضعيفًا، لا سيما بسبب قراره في وقت سابق برفع العقوبات عن الشركة الروسية المشاركة في بناء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2.

وقالت صحيفة الغارديان إنه حتى أكثر مؤيدي زيلينسكي حماسة في إدارة بايدن اتفقوا على أنه بالغ في تصريحاته ومطالبه.

وأضافت الصحيفة أن زيلينسكي كان مستاء لفترة عقب اللقاء الأول مع بايدن وشعر بالإذلال لما تعرض له في ذلك اللقاء من إحراج سياسي.