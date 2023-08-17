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شراكة بين الدوري الإسباني وروح السعودية

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤١ مساءً
شراكة بين الدوري الإسباني وروح السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الدوري الإسباني للمحترفين “لا ليغا”، اليوم الخميس، عن توقيع شراكة استراتيجية مع “روح السعودية”؛ بصفتها الراعي الدولي والوجهة السياحية الرسمية لعشاق كرة القدم الإسبانية حول العالم.

الدوري الإسباني يوقع شراكة مع روح السعودية

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية المثمرة بين الدوري الإسباني و”روح السعودية”؛ لرفع مستوى الوعي بروح السعودية، الهوية الرسمية للسياحة السعودية، من خلال حفل تدشين وإطلاق العديد من الأنشطة المقامة بالسعودية.

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وأضافت “روح السعودية” في بيانها: “وذلك بجانب تصميم العروض والباقات المشتركة والتجارب السياحية الملهمة؛ والموجهة لجذب شرائح متنوعة من متابعي الدوري الإسباني، عبر تسليط الأضواء على السعودية، موطن الحفاوة والأصالة وكرم الضيافة العربي، والوجهة الأسرع نمواً على مستوى العالم”.

كما سيتم تطوير ودفع عجلة نمو هذه الشراكة عن طريق التعاون المستمر والخطوات التسويقية المبتكرة والمحتوى الرقمي المميز.

الدوري الإسباني وروح السعودية
شعار روح السعودية – المصدر @VisitSaudiAR

الهدف من الشراكة

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية، فهد حميد الدين: “ترسخ هذه الشراكة الاستراتيجية المثمرة من جهود “روح السعودية” في جذب شرائح أكبر من المسافرين حول العالم، عبر التفاعل والتواصل والجسور الممتدة بين الرياضة والسفر والثقافة، حيث ترحب السعودية بزوارها من كل أنحاء العالم، وتدعوهم للاستمتاع بالوجهات السياحية والتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، والفعاليات النوعية والعالمية الشيقة”.

شعار لاليغا
شعار لا ليغا

وأوضح الرئيس التنفيذي للدوري الإسباني للمحترفين، أوسكار مايو، أن هذه الاتفاقية تؤكد على الالتزام القوي والارتقاء بسمعة وانتشار الدوري الإسباني في العالم العربي، كما تعزز الارتباط الوثيق بين السفر والرياضة، كجسور تواصل تجمع بين الشعب السعودي والإسباني، وتحقق الفوائد المرجوة للطرفين.

وأشار سفير الدوري الإسباني للمحترفين، إيكر كاسياس، إلى أن التطور الهائل لكرة القدم والفعاليات الرياضية بالسعودية؛ قيمة مضافة تعزز جاذبية الوجهات السياحية السعودية، بالإضافة إلى الطبيعة والثراء والعمق والتنوع الثقافي، مؤكداً نجاح هذه الشراكة الجديدة والمثمرة؛ في جذب عشاق الكرة، وشرائح جديدة من المتابعين.

إيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق
كاسياس

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