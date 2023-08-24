Icon

5 فروع في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن والجوائز 4 ملايين ريال Icon انهيار 9 مبانٍ شاهقة جراء الأمطار في الهند Icon رأي بعض الطلاب في المناهج الدراسية الجديدة Icon لافروف: غزو إيكواس للنيجر يعيد تكرار الأزمة الليبية Icon 5 آلاف ضيف و500 متحدث يشاركون في مبادرة مستقبل الاستثمار Icon وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية Icon ليفربول: محمد صلاح ليس للبيع Icon وظائف إدارية وفنية شاغرة بشركة ندى Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى سدايا Icon انضمام السعودية لـ بريكس سيمنحها السيطرة على ثلث اقتصاد العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتقديم الخدمات الاستشارية

شراكة بين جامعة أم القرى ومستشفى الملك فيصل

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
شراكة بين جامعة أم القرى ومستشفى الملك فيصل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وقعت جامعة أم القرى ومستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، اتفاقية شراكة مهنية لتعزيز التعاون المشترك في تقديم الخدمات الاستشارية.

قد يهمّك أيضاً
التشكيل المتوقع لـ النصر ضد التعاون

التشكيل المتوقع لـ النصر ضد التعاون

إيمريك لابورت يعلن رحيله عن السيتي رسميًا

إيمريك لابورت يعلن رحيله عن السيتي رسميًا

تقديم الاستشارات

وأوضحت جامعة أم القرى في منشور عبر منصة إكس، أن الهدف من الاتفاقية المبرمة تقديم الخدمات الاستشارية، مشيرة إلى أنه ينبثق عنها برامج التطوير المهني، والحملات التوعوية، وفعاليات وملتقيات تخصصية، بالإضافة إلى الخدمات الصحية المتبادلة.

البرامج التدريبية

ولفتت جامعة أم القرى إلى أن نطاق الاتفاقية يشمل: التعاون في تقديم البرامج التدريبية المعتمدة محليًّا ودوليًّا في المجالات الصحية المختلفة، توفير كوادر بشرية متخصصة من الكفاءات البشرية لدى الطرفين لتبادل الخدمات الاستشارية الفنية والتدريبية، التنظيم والمشاركة في المعارض واللقاءات التثقيفية والتوعوية، وذلك في الفعاليات الدورية والموسمية المختلفة، الاستفادة من الخدمات والبرامج المقدمة من الطرفين بين التنسيق بينهما.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن فجرًا
العالم

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن...

العالم
وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع
حصاد اليوم

وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

حصاد اليوم
إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر
السعودية اليوم

إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر

السعودية اليوم
شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو الهلال والاتحاد
الرياضة

شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو...

الرياضة
السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب نفط صافر
السعودية اليوم

السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب...

السعودية اليوم
الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو لـ الهلال
الرياضة

الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو...

الرياضة
97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية في شهر
السعودية اليوم

97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028
آخر الاخبار

باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028

آخر الاخبار