شراكة بين جامعة أم القرى ومستشفى الملك فيصل

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وقعت جامعة أم القرى ومستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، اتفاقية شراكة مهنية لتعزيز التعاون المشترك في تقديم الخدمات الاستشارية.
وأوضحت جامعة أم القرى في منشور عبر منصة إكس، أن الهدف من الاتفاقية المبرمة تقديم الخدمات الاستشارية، مشيرة إلى أنه ينبثق عنها برامج التطوير المهني، والحملات التوعوية، وفعاليات وملتقيات تخصصية، بالإضافة إلى الخدمات الصحية المتبادلة.
ولفتت جامعة أم القرى إلى أن نطاق الاتفاقية يشمل: التعاون في تقديم البرامج التدريبية المعتمدة محليًّا ودوليًّا في المجالات الصحية المختلفة، توفير كوادر بشرية متخصصة من الكفاءات البشرية لدى الطرفين لتبادل الخدمات الاستشارية الفنية والتدريبية، التنظيم والمشاركة في المعارض واللقاءات التثقيفية والتوعوية، وذلك في الفعاليات الدورية والموسمية المختلفة، الاستفادة من الخدمات والبرامج المقدمة من الطرفين بين التنسيق بينهما.