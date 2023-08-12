شرطة الرياض: نتخذ الإجراءات النظامية بحق مقيم ادعى تعرضه للاحتجاز في مقر سكنه

أعلنت شرطة منطقة الرياض أنها تتخذ الإجراءات النظامية بحق مقيم ادعى تعرضه للاحتجاز بمنعه من الخروج من مقر سكنه.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عن ظهور مقيم في محتوى مرئي يدعي تعرضه للاحتجاز بمنعه من الخروج من مقر سكنه، حيث تبين عدم صحة ادعائه.

وأضاف أن منعه عن العمل لخلافات مع جهة عمله وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.