شرطة الرياض: نتخذ الإجراءات النظامية بحق مقيم ادعى تعرضه للاحتجاز في مقر سكنه لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بجازان بدر بن سلطان يتوج النصر بالبطولة الأغلى شجاعة رونالدو والنصر تغلب كثرة الهلال رئيس أهل السنة في توغو: السعودية هي عين الإسلام والمسلمين عمليات الخفجي المشتركة: حريق محدود في منطقة سخانات إزالة الأملاح السديس يزور المعيقلي للاطمئنان على صحته مدينة صينية تتحول للون الأصفر وتختفي ملامحها مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن مسلي آل معمر: أداء بطولي لـ النصر رغم الطرد
أعلنت شرطة منطقة الرياض أنها تتخذ الإجراءات النظامية بحق مقيم ادعى تعرضه للاحتجاز بمنعه من الخروج من مقر سكنه.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه إشارة إلى ما تم تداوله عن ظهور مقيم في محتوى مرئي يدعي تعرضه للاحتجاز بمنعه من الخروج من مقر سكنه، حيث تبين عدم صحة ادعائه.
وأضاف أن منعه عن العمل لخلافات مع جهة عمله وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.