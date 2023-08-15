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اعتقد أنه كان مسلحًا بسكين

شرطي أمريكي يطلق النار على شخص بسبب قلم

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ مساءً
شرطي أمريكي يطلق النار على شخص بسبب قلم
المواطن - فريق التحرير

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ذكر مكتب المدعي العام لمدينة دنفر غرب الولايات المتحدة، أن شرطيًا أطلق النار على رجل اعتقد أنه كان مسلحًا بسكين عندما هاجمه، بينما كان بيده قلم فلوماستر في الواقع.

تحقيقات قضائية

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، سيحدد مكتب المدعي العام لمنطقة دنفر ما إذا كان الضابط قد تصرف بشكل قانوني عندما أطلق النار على براندون كول (36 عامًا).

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وقالت صحيفة دنفر بوست إن أحد الجيران اتصل للإبلاغ عن عنف منزلي محتمل في منزل كول وزوجته وابنه المراهق.

كما أكدت أن المتصل ذكر أن المرأة ربما تكون قد دفعت من كرسيها المتحرك، فيما كان كول يلاحق ابنه.

وأكد المدعي العام: المشتبه فيه براندون كول، لم يكن يحمل سكينًا عندما هاجمه الضابط ليلة 5 أغسطس، مطلقًا عليه النار مرتين.

كما أكدت الشرطة عدم إصابة الزوجة والطفل.

 

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