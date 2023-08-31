Icon

لقطات اقتراب سفن روسية من المياه الإقليمية البريطانية Icon وادي الدواسر الأعلى حرارة لليوم الثاني على التوالي Icon النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ Icon وظائف شاغرة في مجمع طباعة المصحف الشريف Icon الأسهم السعودية تغلق على انخفاض 83 نقطة Icon إكس تتيح مكالمات الفيديو على منصتها قريبًا Icon الجماهير سلاح الشباب لاستعادة التوازن Icon إتاحة وحدات سكنية ضمن القسط الميسر يبدأ من 850 ريالًا Icon أمريكي يسمم جيرانه بطريقة غير متوقعة Icon لقطات رائعة لـ القمر الأزرق العملاق حول العالم لن تتكرر قبل 14 عامًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
الانسحاب من الأراضي السورية

شرط الأسد لعودة العلاقات مع تركيا

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ مساءً
شرط الأسد لعودة العلاقات مع تركيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، أن هناك شرطًا يجب تحقيقه قبل إنهاء القطيعة بين دمشق وأنقرة وإعادة العلاقات بينهما.

جاء حديث بشار الأسد خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في العاصمة السورية دمشق.

قد يهمّك أيضاً
جامعة الأميرة نورة تعلن عن وظائف إدارية بنظام العقود

جامعة الأميرة نورة تعلن عن وظائف إدارية بنظام العقود

9 أعراض تصيب الإنسان عند تقبيل الحيوانات الأليفة

9 أعراض تصيب الإنسان عند تقبيل الحيوانات الأليفة

وقال الأسد إن الانسحاب التركي من الأراضي السورية أمر حتمي ولا بد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

علاقات ثنائية

وبحث الأسد مع اللهيان العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والجهود المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وشدد على أن العلاقة السليمة بين إيران والدول العربية تساهم في استقرار المنطقة وازدهارها.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وشدد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وإيران، وحرص بلاده على تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سوريا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع بيلاروسيا
العالم

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع...

العالم
الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص
السعودية اليوم

الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل...

السعودية اليوم
طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة
السعودية اليوم

طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة

السعودية اليوم
الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز التعاون المشترك
السعودية اليوم

الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز...

السعودية اليوم
لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد مخالفات الشاحنات
السعودية اليوم

لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد...

السعودية اليوم
الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص اللياقة المدرسي
السعودية اليوم

الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص...

السعودية اليوم
ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية أغسطس
العالم

ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية...

العالم
اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة
السعودية اليوم

اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في...

السعودية اليوم