شرط الأسد لعودة العلاقات مع تركيا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، أن هناك شرطًا يجب تحقيقه قبل إنهاء القطيعة بين دمشق وأنقرة وإعادة العلاقات بينهما.

جاء حديث بشار الأسد خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في العاصمة السورية دمشق.

وقال الأسد إن الانسحاب التركي من الأراضي السورية أمر حتمي ولا بد منه لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق وأنقرة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

علاقات ثنائية

وبحث الأسد مع اللهيان العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة والجهود المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وشدد على أن العلاقة السليمة بين إيران والدول العربية تساهم في استقرار المنطقة وازدهارها.

من جهته، أكد وزير الخارجية الإيراني ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وشدد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وإيران، وحرص بلاده على تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سوريا.