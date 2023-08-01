شرط يُعطل انتقال ماركو فيراتي إلى الهلال

أبدى نادي الهلال اهتمامه مؤخرًا بالتعاقد مع اللاعب الإيطالي ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وذلك لتدعيم خط الوسط لديه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عن شرط يُعطل انتقال اللاعب الإيطالي لنادي الهلال، حيث قال عبر حسابه في موقع ” إكس” : ” ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان لم يعط بعد الضوء الأخضر لـ ماركو فيراتي للانتقال إلى الهلال، باريس سان جيرمان يريد أكثر من 30 مليون يورو لإتمام الصفقة”.

ماركو فيراتي يتفق مع الهلال

وأضاف: ” فيراتي وافق على عقد مدته 3 سنوات مع الهلال”.

يذكر أن الأهلي كان تنافس مع الهلال لضم فيراتي لكن يبدو أن الهلال أصبح الأقرب لحسم الصفقة.

ويلعب ماركو فيراتي مع باريس سان جيرمان منذ عام 2012 قادمًا من نادي بيسكارا الإيطالي.

وفي سياق آخر، يواجه المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال خطر الرحيل عن النادي وذلك بعد مدة قليلة من توليه مهمة تدريب الفريق الأول خلفًا للأرجنتيني رامون دياز.

ويقدم أزرق الرياض مستويات غير مقنعة فنيًا في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية حيث تعادل أمام أهلي طرابلس الليبي كما خسر أول أمس الأحد أمام فريق السد القطري.

وربما في حال ودع أزرق الرياض، البطولة العربية ولم يفز بها قد تتم إقالة المدرب جيسوس والتعاقد مع مدرب أجنبي آخر يواكب تطور دوري روشن، والصفقات العالمية التي تحضر له.

وحددت جماهير أزرق الرياض، 6 أسباب وراء تراجع نتائج الفريق وهي ” أولًا عجز إدارة فهد بن نافل عن البقاء في ملعب الملك فهد الدولي لإقامة مباريات الفريق عليه بدلًا من ملعب الملز، ثانيًا عدم ضم صفقات أجنبية جيدة للفريق، ثالثًا الفشل قانونيًا في قضية محمد كنو، رابعًا عدم التعاقد مع مدرب أجنبي جيد حيث لم تُبدِ فئات عريضة من جماهير الهلال رضاها حول التعاقد مع البرتغالي جورجي جيسوس، خامسًا التأخر في إقالات المدربين الأجانب الذين تولوا مسؤولية الفريق مثل البرتغالي جارديم والأرجنتيني رامون دياز، سادسًا الفشل في استثمار أموال الرعايات وإحضار صفقات أجنبية قوية”.

وبعد مباراة أهلي طرابلس، كانت جماهير أزرق الرياض طالبت برحيل كل من ناصر الدوسري وعبدالله الحمدان وسالم الدوسري بسبب تواضع مستواهم الفني في المباراة.

وبعد مباراة السد كذلك، طالبت الجماهير بالتعاقد مع جناح أيسر وظهير أيسر وحارس مرمى بسبب أخطاء عبدالله المعيوف وضم مهاجم بجانب الاستغناء كذلك عن البرازيلي ميشايل والكوري الجنوبي جانج هيون سو والبيروفي أندري كاريلو.