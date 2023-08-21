شركة أسمنت الرياض تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة أسمنت الرياض فتح التوظيف لخريجي (الثانوية العامة) و(الدبلوم) في المزاحمية.
– رجل إطفاء.
– سائق عمومي (معدات ثقيلة).
– مشغل موقع إنتاج.
– ميكانيكي معدات.
– الثانوية العامة.
– الدبلوم.
التفاصيل:
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– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 1445/02/05هـ الموافق 2023/08/21م.
– وأشارت شركة أسمنت الرياض إلى أن التقديم على الوظائف متاح من خلال الرابط التالي: اضغط هنا