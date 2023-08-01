Icon

97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية في شهر Icon وظائف إدارية شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن Icon الإحصاء: ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1% Icon من يمتطي صهوة الطائفية يحمل سيفاً ملطخاً بالدماء Icon شركة أسمنت اليمامة تربح 210.7 مليون ريال Icon إتاحة نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر مساند Icon وفاة مغامر فرنسي سقط من الطابق 68 Icon الأحساء الأعلى حرارة بـ 50 مئوية وأبها الأدنى Icon المفاجآت السارة للاقتصاد السعودي مسلسل لا تنقطع حلقاته Icon مبكو: الاستثمارات يستحوذ على 23.1% من رأسمال الشركة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
في النصف الأول من 2023 بزياة 75%

شركة أسمنت اليمامة تربح 210.7 مليون ريال

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ صباحاً
شركة أسمنت اليمامة تربح 210.7 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفع صافي أرباح شركة أسمنت اليمامة بنسبة 8.39% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 98.3 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 90.7 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

صافي الربح

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه على أساس ربعي، انخفض صافي أرباح الشركة بنسبة 12.5% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 112.4 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى شركة Halliburton

وظائف شاغرة لدى شركة Halliburton

بند الـ 100 مليون يورو يثير قلق باريس سان جيرمان في صفقة ديمبلي

بند الـ 100 مليون يورو يثير قلق باريس سان جيرمان في صفقة...

الأرباح الفصلية

وأرجعت الشركة، ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض مخصص الزكاة.

وارتفعت أرباح أسمنت اليمامة بنسبة 75.13% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 210.7 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 120.3 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم