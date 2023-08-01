شركة أسمنت اليمامة تربح 210.7 مليون ريال

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ارتفع صافي أرباح شركة أسمنت اليمامة بنسبة 8.39% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 98.3 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 90.7 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنه على أساس ربعي، انخفض صافي أرباح الشركة بنسبة 12.5% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 112.4 مليون ريال في الربع الأول من 2023.
وأرجعت الشركة، ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض مخصص الزكاة.
وارتفعت أرباح أسمنت اليمامة بنسبة 75.13% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 210.7 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 120.3 مليون ريال في النصف الأول من 2022.