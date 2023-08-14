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خلال الربع الثاني

شركة الكثيري تحقق صافي ربح بـ 666 ألف ريال

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
شركة الكثيري تحقق صافي ربح بـ 666 ألف ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الكثيري القابضة تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بـ 666.1 ألف ريال خلال الربع الثاني مقابل خسارة بـ 3.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، عن تفاصيل النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 “6 أشهر”.

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إجمالي الأرباح

وبلغ الربح التشغيلي 2.4 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل خسارة بـ 2.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

فيما بلغ إجمالي الربح 10.7 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 2.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع 307.7 %.

صافي الربح بعد الزكاة

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 2.2 مليون ريال مقابل خسارة بـ 5.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة %

وبلغت ربحية السهم 0.01 ريال خلال الفترة الحالية ريال مقابل خسارة بـ 0.02 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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