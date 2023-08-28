شركة المرابحة المرنة توزع 80% من صافي أرباح 2022

وافقت الجمعية ‏العامة غير العادية لشركة المرابحة المرنة للتمويل “مرنة ” على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، وذلك بنسبة 80%من صافي أرباح عام 2022م.

توزيع الأرباح

وقالت الشركة في بيان لـ”تداول” اليوم الاثنين، إن إجمالي مبلغ التوزيعات 37.05 مليون ريال وتعادل نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية ما يقارب 5.3%.

الأسهم المستحقة

ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 69.82 مليون سهم تقريبا، وحصة السهم من التوزيع ما يقارب 0.53 ريال، على أن يكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للسهم بنهاية يوم التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة الموافق 27 أغسطس 2023 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة،وسيتم توزيع الأرباح النقدية في يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023.

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 64.81 نقطة ليقفل عند مستوى 11470.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 163 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 143 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.