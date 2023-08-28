Icon

شركة مهارة تعتزم توزيع 45 مليون ريال أرباحاً نقدية Icon شركة المرابحة المرنة توزع 80% من صافي أرباح 2022 Icon مصادرة وإتلاف 89 كجم أغذية فاسدة بحفر الباطن Icon الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس سيشل Icon أسئلة وجوائز تحفيزية للمشاركين بمسابقة حفظ القرآن Icon كرة القدم السعودية عززت موقعها تحت نقطة الضوء العالمي ! Icon وظائف شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن Icon صرف دعم الحليب تلقائيًا لمستفيدي الضمان الاجتماعي Icon طرح 30% من أسهم أديس القابضة للاكتتاب العام في تاسي Icon الدمام تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 49 مئوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم
بإجمالي 37.05 مليون ريال

شركة المرابحة المرنة توزع 80% من صافي أرباح 2022

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ صباحاً
شركة المرابحة المرنة توزع 80% من صافي أرباح 2022
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وافقت الجمعية ‏العامة غير العادية لشركة المرابحة المرنة للتمويل “مرنة ” على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م، وذلك بنسبة 80%من صافي أرباح عام 2022م.

توزيع الأرباح

وقالت الشركة في بيان لـ”تداول” اليوم الاثنين، إن إجمالي مبلغ التوزيعات 37.05 مليون ريال وتعادل نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية ما يقارب 5.3%.

قد يهمّك أيضاً
مقترح بإنشاء كافتيريات بأسعار رمزية في المدارس

مقترح بإنشاء كافتيريات بأسعار رمزية في المدارس

حكام مباريات اليوم بـ دوري روشن السعودي

حكام مباريات اليوم بـ دوري روشن السعودي

الأسهم المستحقة

ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 69.82 مليون سهم تقريبا، وحصة السهم من التوزيع ما يقارب 0.53 ريال، على أن يكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للسهم بنهاية يوم التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة الموافق 27 أغسطس 2023 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة،وسيتم توزيع الأرباح النقدية في يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023.

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس  مرتفعًا 64.81 نقطة ليقفل عند مستوى 11470.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 163 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 143 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عرض مسلسل سفاح الجيزة الليلة
مشاهير

عرض مسلسل سفاح الجيزة الليلة

مشاهير
بعد مؤشر التحول الرقمي للشركات.. المملكة على خُطى التقدم التقني الدولي
السعودية اليوم

بعد مؤشر التحول الرقمي للشركات.. المملكة على...

السعودية اليوم
إنتر ميامي يقرب ميسي من بطولته الـ 45
الرياضة

إنتر ميامي يقرب ميسي من بطولته الـ...

الرياضة
ميتا تطلق مترجمًا قويًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي
تكنولوجيا

ميتا تطلق مترجمًا قويًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا
ألمانيا تحذر من العاصفة زكريا
العالم

ألمانيا تحذر من العاصفة زكريا

العالم
السديس يزور المعيقلي للاطمئنان على صحته
السعودية اليوم

السديس يزور المعيقلي للاطمئنان على صحته

السعودية اليوم
تقارير ترجح إسقاط طائرة بريغوجين بعبوة ناسفة
العالم

تقارير ترجح إسقاط طائرة بريغوجين بعبوة ناسفة

العالم
مكافأة 100 مليون جنيه إسترليني لرئيس طيران ويز إير رغم الإخفاق
العالم

مكافأة 100 مليون جنيه إسترليني لرئيس طيران...

العالم