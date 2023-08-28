420 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة اليوم.. أسعار النفط ترتفع إلى 84.70 دولار للبرميل شروط صرف دعم حساب المواطن للفرد المستقل شركة المراعي توفر 24 وظيفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس رؤية 2030 وضعت السعودية في معتلى المنصة اللوجستية العالمية حلان لتجنب تلف كروت التطعيمات الورقية أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 6 مناطق ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال للجرام أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين تحسن طفيف بدرجات الحرارة مع نهاية الأسبوع
أعلنت شركة المراعي عن توفر عدد (24) وظيفة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس) تشمل (5 وظائف لا تتطلب خبرة) في كل من (الرياض، حائل، الدمام، الطائف، جدة، الخرج) على النحو التالي:
– مبرمج شركات
– فني ضمان جودة
– موظف تخطيط أول
– موظف موارد بشرية
– مشرف مبيعات
– مخطط تصنيع
– مشرف الموارد البشرية
– مدير المنطقة الإقليمية
– مدير مبيعات المنطقة الأول
– مدرب فني
– مدير عملاء المنطقة
– أخصائي التعلم والتطوير
– مساعد مدير المزرعة
– مهندس المشروع
– مشرف تخطيط متطلبات الموارد
– مساعد مدير التسويق التجاري
– مدير قسم التسويق التجاري
– مدير صيانة الأسطول
– الدبلوم
– البكالوريوس
– رواتب تنافسية.
– مكافأة أداء تقديرية.
– بدل سكن.
– تغطية طبية.
– إجازات سنوية.
– مزايا أخرى.
متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا