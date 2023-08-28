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شركة المراعي توفر 24 وظيفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ صباحاً
شركة المراعي توفر 24 وظيفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المراعي عن توفر عدد (24) وظيفة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس) تشمل (5 وظائف لا تتطلب خبرة) في كل من (الرياض، حائل، الدمام، الطائف، جدة، الخرج) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة

– مبرمج شركات
– فني ضمان جودة
– موظف تخطيط أول
– موظف موارد بشرية
– مشرف مبيعات
– مخطط تصنيع
– مشرف الموارد البشرية
– مدير المنطقة الإقليمية
– مدير مبيعات المنطقة الأول
– مدرب فني
– مدير عملاء المنطقة
– أخصائي التعلم والتطوير
– مساعد مدير المزرعة
– مهندس المشروع
– مشرف تخطيط متطلبات الموارد
– مساعد مدير التسويق التجاري
– مدير قسم التسويق التجاري
– مدير صيانة الأسطول

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المؤهلات المستهدفة:

– الدبلوم
– البكالوريوس

المزايا:

– رواتب تنافسية.
– مكافأة أداء تقديرية.
– بدل سكن.
– تغطية طبية.
– إجازات سنوية.
– مزايا أخرى.

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا

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