شركة المراعي توفر 24 وظيفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس

أعلنت شركة المراعي عن توفر عدد (24) وظيفة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس) تشمل (5 وظائف لا تتطلب خبرة) في كل من (الرياض، حائل، الدمام، الطائف، جدة، الخرج) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة

– مبرمج شركات

– فني ضمان جودة

– موظف تخطيط أول

– موظف موارد بشرية

– مشرف مبيعات

– مخطط تصنيع

– مشرف الموارد البشرية

– مدير المنطقة الإقليمية

– مدير مبيعات المنطقة الأول

– مدرب فني

– مدير عملاء المنطقة

– أخصائي التعلم والتطوير

– مساعد مدير المزرعة

– مهندس المشروع

– مشرف تخطيط متطلبات الموارد

– مساعد مدير التسويق التجاري

– مدير قسم التسويق التجاري

– مدير صيانة الأسطول

المؤهلات المستهدفة:

– الدبلوم

– البكالوريوس

المزايا:

– رواتب تنافسية.

– مكافأة أداء تقديرية.

– بدل سكن.

– تغطية طبية.

– إجازات سنوية.

– مزايا أخرى.

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا