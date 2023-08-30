شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة (لا تتطلب خبرة) لحملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل بجدة على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– فني معايرة (Calibration Technician)

– محلل البيانات وما بعد العمليات (Data & Post Ops Analyst )

– محلل أداء العمليات (Operations Performance Analyst)

المؤهلات المطلوبة:

– دبلوم

– بكالوريوس

نبذة عن الشركة:

شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية هي الجهة المسؤولة عن تقديم خدمات الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية، وتلعب دوراً رئيسياً لضمان سلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوي السعودي لجميع الرحلات العابرة أو القادمة والمغادرة من وإلى مطارات المملكة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا