وداعاً للأرق.. أطعمة تساعد على النوم إدارة الأزمات بمكة: تجنبوا السيول ومناطق تجمع المياه الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس وزراء موريشوس شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة إطلاق المخطط الرئيسي الثاني للتطوير الحضري لوسط وجنوب العلا تحذير: أمطار غزيرة على عسير وجازان للمساء العاصفة إداليا تشتد فوق خليج المكسيك وتوقعات باجتياحها فلوريدا الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس التركي نجاح عملية تصحيحية معقدة لمريض سمنة بتقنية الحلقات المغناطيسية “LINX” الهيئة الملكية بالجبيل وينبع تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظائف شاغرة (لا تتطلب خبرة) لحملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل بجدة على النحو التالي:
– فني معايرة (Calibration Technician)
– محلل البيانات وما بعد العمليات (Data & Post Ops Analyst )
– محلل أداء العمليات (Operations Performance Analyst)
– دبلوم
– بكالوريوس
شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية هي الجهة المسؤولة عن تقديم خدمات الملاحة الجوية في المملكة العربية السعودية، وتلعب دوراً رئيسياً لضمان سلامة الحركة الجوية داخل المجال الجوي السعودي لجميع الرحلات العابرة أو القادمة والمغادرة من وإلى مطارات المملكة.
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا