شركة سابك تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، عبر حسابها الرسمي (بموقع لينكدإن)، عن توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات إدارية، تقنية، هندسية، وغيرها – وذلك حسب المسميات الوظيفية الموضحة أدناه:
– أخصائي تجربة الموظفين.
(Employee Experience – Employment Promise Realization)
– أخصائي أول تطوير المشاريع.
(Sr. Specialist, Ventures, Project Development)
– مهندس أول ، تخطيط المشاريع.
(Sr. Engineer, Project Planning)
– مهندس عمليات.
(Olefins Process Engineer – Lead Scientist / Sr. Scientist)
– مهندس تنفيذ المشاريع.
(Sr. Engineer, Projects Execution / Permits & Regulations)
– أخصائي أول ، تطوير الأعمال.
(Sr. Specialist, Business Case Development & Economics Model)
– مهندس كيميائي.
(Chemical Engineer)
– أخصائي أول ، تطوير المشاريع.
(Sr. Specialist, Venture and Project Development)
– مدير المشروع.
(Project Manager – Technology Licensing)
– أخصائي أعمال البتروكيماويات.
(Sr. Specialist, Petrochemicals Business)
– أخصائي الواجهات (SAO ، Gov ، إلخ.).
(Leader, Interfaces (SAO, Gov, etc.))
– مهندس عمليات رئيسي.
(Senior/Lead Process Engineer, Manufacturing Process)
– أخصائي أول ، النمذجة الاقتصادية.
(Sr. Specialist, Economic Modeling)
– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف شركة سابك عبر موقعها الرسمي:
بوابة التوظيف: ( اضغط هنا )