شركة سرج راعيًا ذهبيًا لـ الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد، قبل قليل، عن توقيع عقد رعاية ذهبية مع شركة “سرج للاستثمارات الرياضية”؛ المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

سرج ترعى نادي الاتحاد

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على منصة “إكس”، صورًا من توقيع عقد الرعاية، والتي تشمل وضع شعار شركة سرج للاستثمارات الرياضية على قميص الفريق الأول لكرة القدم، بجانب مجموعة من حقوق تسويق العلامة التجارية.

المساهمة في تطور الرياضة

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، عبدالوهاب عابد: “وقعنا اليوم عقد رعاية مع شركة وطنية تهدف إلى المساهمة في مسيرة تطور الرياضة السعودية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 20230، التي تولي جانبًا كبيرًا من اهتمامها للقطاع الرياضي، وتحقيق طموحات شباب وفتيات الوطن”.

وأضاف: “ومن جانبنا في النادي نؤكد بأن كافة إمكانياتنا مسخرة لخدمة شركاء ورعاة النادي؛ لتحقيق أهدافهم الاستثمارية والاستفادة من الشعبية الجماهيرية الجارفة، والمكانة المرموقة لعميد الأندية السعودية، وممثلها في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة”.

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس إدارة شركة سرج، بندر بن مقرن: “يسعدنا الإعلان عن رعاية الشركة لنادي الاتحاد حامل لقب دوري روشن، وصاحب الشعبية الجماهيرية الكبيرة، وتمثل جميع هذه الجوانب ركائز أساسية تستند إليها الشركة في سعيها لتطوير قطاع رياضي عالمي المستوى في السعودية والشرق الأوسط”.