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للثانوية فأعلى بالدمام والمدينة المنورة

شركة طيران الإمارات تعلن عن وظائف شاغرة

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ مساءً
شركة طيران الإمارات تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة طيران الإمارات عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى للعمل في مطارات المملكة بالدمام والمدينة المنورة على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف

– ممثل خدمات المطار (الدمام)
– مشرف خدمات المطار (المدينة المنورة)

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الشروط:

– حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس.
– خبرة لا تقل عن عامين في قطاع الطيران.
– الحصول على دورات تدريبية مهنية في مجال خدمات العملاء والعمليات الأرضية.
– معرفة عملية بالحجوزات وإصدار التذاكر.
– معرفة ببرامج مايكروسوفت أوفيس.
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدث وكتابة.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليًا من خلال الروابط التالية:
– ممثل خدمات المطار: اضغط هنا
– مشرف خدمات المطار: اضغط هنا

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