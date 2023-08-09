شركة طيران الإمارات تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة طيران الإمارات عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى للعمل في مطارات المملكة بالدمام والمدينة المنورة على النحو التالي:
– ممثل خدمات المطار (الدمام)
– مشرف خدمات المطار (المدينة المنورة)
– حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس.
– خبرة لا تقل عن عامين في قطاع الطيران.
– الحصول على دورات تدريبية مهنية في مجال خدمات العملاء والعمليات الأرضية.
– معرفة عملية بالحجوزات وإصدار التذاكر.
– معرفة ببرامج مايكروسوفت أوفيس.
– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدث وكتابة.
التقديم على الوظائف متاح حاليًا من خلال الروابط التالية:
– ممثل خدمات المطار: اضغط هنا
– مشرف خدمات المطار: اضغط هنا