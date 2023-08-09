شركة طيران الإمارات تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة طيران الإمارات عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فأعلى للعمل في مطارات المملكة بالدمام والمدينة المنورة على النحو التالي:

تفاصيل الوظائف

– ممثل خدمات المطار (الدمام)

– مشرف خدمات المطار (المدينة المنورة)

الشروط:

– حاصل على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس.

– خبرة لا تقل عن عامين في قطاع الطيران.

– الحصول على دورات تدريبية مهنية في مجال خدمات العملاء والعمليات الأرضية.

– معرفة عملية بالحجوزات وإصدار التذاكر.

– معرفة ببرامج مايكروسوفت أوفيس.

– إجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدث وكتابة.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليًا من خلال الروابط التالية:

– ممثل خدمات المطار: اضغط هنا

– مشرف خدمات المطار: اضغط هنا