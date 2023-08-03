شركة طيران الرياض تعلن عن وظائف بعدة مجالات

أعلنت شركة طيران الرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن فتح باب التوظيف (للجنسين) لحملة الثانوية فأعلى وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير – إدارة مخاطر المؤسسة.

مدير – ESG.

مدير – إدارة مخاطر المؤسسة.

مدير أول – خبرة أرضية.

مدير التدقيق.

مدير هندسة عمليات الطيران وأداء الطائرات.

مدير EFB.

مدير منتجات الولاء لتكنولوجيا المعلومات.

مدير أول للشبكات والاتصالات.

مدير هندسة واستراتيجية الأمن السيبراني.

مدير التعلم والتطوير.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف؛ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).