شركة مطارات الدمام تعلن عن وظائف شاغرة 77 وظيفة بمركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية ميتروفيتش يصل الرياض للانضمام إلى الهلال القبض علـى شخصين لترويجهما مواد مخدرة بالقصيم النصر يحسم صفقة إيمريك لابورت ماسك يلغي خاصية حظر الحسابات في منصة إكس خطوة تفصل أوتافيو عن التوقيع للنصر بداية مبشرة للاتفاق مع ستيفن جيرارد الصندوق السعودي للتنمية يضع حجر الأساس لجسر مانقوكي في مدغشقر 3 وصايا لأولياء الأمور مع بداية العام الدراسي
أعلنت (شركة مطارات الدمام / داكو – التابعة لهيئة الطيران المدني)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).