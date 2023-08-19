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شركة مطارات الدمام تعلن عن وظائف شاغرة

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٩ مساءً
شركة مطارات الدمام تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت (شركة مطارات الدمام / داكو – التابعة لهيئة الطيران المدني)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • مفتش الجهد العالي الكهربائي.
  • محلل أداء.
  • كبير حماية الطاقة الكهربائية – كبير.
  • مدير ضمان جودة الصيانة ومراقبة الأداء.
  • مفتش أول للأدوات والتحكم.
  • مهندس شبكات وأمن.
  • مستشار وظيفي لسلسلة التوريد وإدارة المواد في SAP.
  • الرئيس المناوب.
  • رئيس طاقم الإطفاء.
  • مشغل غرفة الإنذار.
  • والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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