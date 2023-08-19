شركة مطارات الدمام تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت (شركة مطارات الدمام / داكو – التابعة لهيئة الطيران المدني)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مفتش الجهد العالي الكهربائي.

محلل أداء.

كبير حماية الطاقة الكهربائية – كبير.

مدير ضمان جودة الصيانة ومراقبة الأداء.

مفتش أول للأدوات والتحكم.

مهندس شبكات وأمن.

مستشار وظيفي لسلسلة التوريد وإدارة المواد في SAP.

الرئيس المناوب.

رئيس طاقم الإطفاء.

مشغل غرفة الإنذار.

والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).