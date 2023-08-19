شركة مطارات الدمام تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت (شركة مطارات الدمام / داكو – التابعة لهيئة الطيران المدني)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
نبيله علي حسين احمد النجمي
ارغب العمل
خريجه جامعه الدمام
العمر 37