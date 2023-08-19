Icon

مجهول يتسلق المعرض الوطني في بريطانيا والشرطة تطوق المكان Icon ارتفاع طفيف لأسعار الذهب وسط ترقب للفائدة Icon الألعاب الناريّة تُضيء سماء أبها احتفالًا بصيف عسير Icon متهمان بالتلاعب بنتيجة الانتخابات سلّما نفسيهما لسلطات جورجيا Icon إيلون ماسك يوجه رسالة للصحفيين عبر إكس Icon سبب تسمية الأنباط بهذا الاسم وعلاقتها بالآبار Icon موسكو تعترض مسيرتين فوق البحر الأسود Icon بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف في حماية ذوي الاحتياجات Icon صدور لائحة جديدة لحماية حقوق المسافرين بـ 30 مادة Icon تعليق حركة المرور على جسر القرم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في عددٍ من التخصصات

شركة مطارات الدمام تعلن عن وظائف شاغرة

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٩ مساءً
شركة مطارات الدمام تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت (شركة مطارات الدمام / داكو – التابعة لهيئة الطيران المدني)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الشرقية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • مفتش الجهد العالي الكهربائي.
  • محلل أداء.
  • كبير حماية الطاقة الكهربائية – كبير.
  • مدير ضمان جودة الصيانة ومراقبة الأداء.
  • مفتش أول للأدوات والتحكم.
  • مهندس شبكات وأمن.
  • مستشار وظيفي لسلسلة التوريد وإدارة المواد في SAP.
  • الرئيس المناوب.
  • رئيس طاقم الإطفاء.
  • مشغل غرفة الإنذار.
  • والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

قد يهمّك أيضاً
رد فعل مدرب السيتي بعد مساهمة فودين في الفوز

رد فعل مدرب السيتي بعد مساهمة فودين في الفوز

“تعليم الرياض” ينهي استعداداته لاستقبال 1.2 مليون طالب وطالبة

“تعليم الرياض” ينهي استعداداته لاستقبال 1.2 مليون طالب وطالبة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • نبيله علي حسين احمد النجمي

    ارغب العمل
    خريجه جامعه الدمام
    العمر 37

إقرأ المزيد

الاتحاد يتصدر دوري روشن بثنائية في الطائي
الرياضة

الاتحاد يتصدر دوري روشن بثنائية في الطائي

الرياضة
طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر
السعودية اليوم

طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة بوبا
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة بوبا

وظائف
لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

لقطات من تتويج النصر بـ كأس الملك...

الرياضة
حالة مطرية على نجران تستمر لـ 8 مساء
السعودية اليوم

حالة مطرية على نجران تستمر لـ 8...

السعودية اليوم
لا أهداف في الشوط الأول بمباراة النصر ضد باريس سان جيرمان
الرياضة

لا أهداف في الشوط الأول بمباراة النصر...

الرياضة
أجمل اللقطات النادرة لـ القمر العملاق حول العالم
العالم

أجمل اللقطات النادرة لـ القمر العملاق حول...

العالم
ضحايا الانهيارات الأرضية في نيبال يرتفع لـ38 شخصًا
العالم

ضحايا الانهيارات الأرضية في نيبال يرتفع لـ38...

العالم