شركة معادن تعلن عن فرص توظيف وتدريب

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية – معادن (شركة حكومية كبرى) عن فتح باب التقديم على الفرص الوظيفية والتدريبية لحملة الدبلوم فأعلى في عدد من مناطق المملكة (تشمل برنامج التدريب التعاوني) على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– محلل التقارير والتحليل

– مدير محاسبة المشاريع

– أخصائي مراقبة الجودة

– مدير الأصول الثابتة

– مدير أداء الموثوقية

– مستشار قانوني

– مساعد إداري

– محلل أول

– مهندس أول الأمن السيبراني

– أخصائي الامتثال

– أخصائي قاعدة البيانات

– مهندس أول الأعمال التجارية

– مدير هندسة تصميم المصنع

– وظائف أخرى

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– التسويق

– المالية

– الموارد البشرية

– إدارة سلاسل الإمداد

– المحاسبة

– الاقتصاد

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– الكيمياء

– هندسة الحاسب

– هندسة الشبكات

– هندسة التعدين

– الهندسة الكهربائية

– الهندسة الكيميائية

– الهندسة الصناعية

– الهندسة المدنية

– أو ما يعادلها

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا