شركة معادن تعلن عن فرص توظيف وتدريب

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية – معادن (شركة حكومية كبرى) عن فتح باب التقديم على الفرص الوظيفية والتدريبية لحملة الدبلوم فأعلى في عدد من مناطق المملكة (تشمل برنامج التدريب التعاوني) على النحو التالي:
– محلل التقارير والتحليل
– مدير محاسبة المشاريع
– أخصائي مراقبة الجودة
– مدير الأصول الثابتة
– مدير أداء الموثوقية
– مستشار قانوني
– مساعد إداري
– محلل أول
– مهندس أول الأمن السيبراني
– أخصائي الامتثال
– أخصائي قاعدة البيانات
– مهندس أول الأعمال التجارية
– مدير هندسة تصميم المصنع
– وظائف أخرى
– إدارة الأعمال
– التسويق
– المالية
– الموارد البشرية
– إدارة سلاسل الإمداد
– المحاسبة
– الاقتصاد
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– الكيمياء
– هندسة الحاسب
– هندسة الشبكات
– هندسة التعدين
– الهندسة الكهربائية
– الهندسة الكيميائية
– الهندسة الصناعية
– الهندسة المدنية
– أو ما يعادلها
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا