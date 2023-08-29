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في عدد من مناطق المملكة

شركة معادن تعلن عن فرص توظيف وتدريب

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ صباحاً
شركة معادن تعلن عن فرص توظيف وتدريب
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية – معادن (شركة حكومية كبرى) عن فتح باب التقديم على الفرص الوظيفية والتدريبية لحملة الدبلوم فأعلى في عدد من مناطق المملكة (تشمل برنامج التدريب التعاوني) على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– محلل التقارير والتحليل
– مدير محاسبة المشاريع
– أخصائي مراقبة الجودة
– مدير الأصول الثابتة
– مدير أداء الموثوقية
– مستشار قانوني
– مساعد إداري
– محلل أول
– مهندس أول الأمن السيبراني
– أخصائي الامتثال
– أخصائي قاعدة البيانات
– مهندس أول الأعمال التجارية
– مدير هندسة تصميم المصنع
– وظائف أخرى

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– التسويق
– المالية
– الموارد البشرية
– إدارة سلاسل الإمداد
– المحاسبة
– الاقتصاد
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– الكيمياء
– هندسة الحاسب
– هندسة الشبكات
– هندسة التعدين
– الهندسة الكهربائية
– الهندسة الكيميائية
– الهندسة الصناعية
– الهندسة المدنية
– أو ما يعادلها

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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