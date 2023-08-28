شركة مهارة تعتزم توزيع 45 مليون ريال أرباحاً نقدية

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية “مهارة” عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2023، بإجمالي نحو 45 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة 45 مليون سهم.

وأوضحت الشركة في بيان على “تداول”، اليوم الاثنين، أن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

أحقية توزيع الأرباح

وأضافت أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الخميس الموافق 31 أغسطس 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، موضحة أن التوزيع يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023م.

مؤشر الأسهم السعودية

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 64.81 نقطة ليقفل عند مستوى 11470.11 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 163 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 143 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.