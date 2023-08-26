شركة ميتا تطلق إصدار الويب من ثردز

يسعى تطبيق ثردز لاسترداد أربعين مليون مستخدم هجروا المنصة، عقب تحويلهم إليها آلياً من منصات شركة ميتا المالكة لثردز.

وأوضح موقع “سايم ويب” Sameweb، أن المنصة تضم حاليا 10,3 ملايين مستخدم نشط يومياً، مقارنة بـ 49,3 مليون بعد وقت قصير من إطلاقها.

وتسعى ثردز، الخدمة المنافسة لمنصة إكس “تويتر سابقاً”، التي أنشأتها شبكة “ميتا”، للاستفادة من نكسات المنصة المملوكة لإيلون ماسك، لتضم أيضاً نسخة “ويب”، تأمل من خلالها المنصة في إعادة إطلاق نموها بعد التراجع الكبير في معدلات الاستخدام خلال الأسابيع الفائتة.

إصدار مهم

ويُعتبر إصدار الويب من ثردز، ضروريًا لجذب المهنيين والعاملين في وسائل الإعلام، وهم من بين المستخدمين الأكثر نشاطًا على هذا النوع من الشبكات الاجتماعية، والذين ينشرون الرسائل في أغلب الأحيان على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، خلال ساعات عملهم.

وقبل هذه النسخة الجديدة، كان الوصول إلى “ثردز” متاحاً فقط على الهواتف الذكية.

منافسة منصة إكس

وأُطلقت “ثردز”، التي صُممت لتشكل منافساً مباشراً لـ”تويتر” (“إكس” باسمها الرسمي الحالي)، في أوائل يوليو، حين دعت “ميتا” مستخدمي “إنستغرام” البالغ عددهم ملياراً إلى تنزيل التطبيق، ما أعطى التطبيق الجديدة انطلاقة صاروخية.

لكن بمجرد أن تبدد الفضول لدى المستخدمين في الأيام التي تلت التحميل، تباطأ الاستخدام اليومي بشكل حاد، وطالب المستخدمون بإطلاق نسخة “ويب”، بالإضافة إلى تعديلات مختلفة.

ولا يزال تطبيق “ثردز” غير متاح داخل الاتحاد الأوروبي لأنه لا يتوافق حالياً مع الشروط التي وضعتها التشريعات الأوروبية على صعيد حماية البيانات.