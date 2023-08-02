وسوف تصبح شركة نسما، المملوكة جزئيًّا لصندوق الاستثمارات العامة، المالك الوحيد لشركة كينت في صفقة من المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية العام، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.

وأضافت تقرير “رويترز”: “الصفقة تخضع للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق. ولم تفصح الشركتان عن قيمة الصفقة”.

حصص صندوق الاستثمارات بشركة نسما

أعلن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، الذي يبلغ قيمة أصوله 600 مليار دولار، في فبراير/ شباط أنه استحوذ على حصص في أربع شركات إنشاءات محلية، بما في ذلك شركة نسما القابضة.

وقال صندوق الاستثمارات العامة في ذلك الوقت: إن استثماراته الإجمالية البالغة 1.3 مليار دولار في الشركات ستمكن القطاع من النمو وتوسيع طاقته، ومساعدة الشركات على توسيع عملياتها وأعمالها خارج المملكة العربية السعودية.