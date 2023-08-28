شروط صرف دعم حساب المواطن للفرد المستقل

كشف برنامج حساب المواطن عن شروط التسجيل في البرنامج واستحقاق الدعم للفرد المستقل.

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.

وأضافت أنه لمعرفة المستندات المطلوبة، يمكن زيارة الموقع والدخول إلى الحساب واختيار (تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات)، مؤكدة حصول الفرد عل الدعم في حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق .

أهلية سبتمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 70 من الدعم استحقاق شهر سبتمبر المقبل داعيًا الراغبين في الاطلاع على نتائج الأهلية الاستعلام عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.