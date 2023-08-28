420 وظيفة شاغرة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة اليوم.. أسعار النفط ترتفع إلى 84.70 دولار للبرميل شروط صرف دعم حساب المواطن للفرد المستقل شركة المراعي توفر 24 وظيفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس رؤية 2030 وضعت السعودية في معتلى المنصة اللوجستية العالمية حلان لتجنب تلف كروت التطعيمات الورقية أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 6 مناطق ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال للجرام أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين تحسن طفيف بدرجات الحرارة مع نهاية الأسبوع
كشف برنامج حساب المواطن عن شروط التسجيل في البرنامج واستحقاق الدعم للفرد المستقل.
وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.
وأضافت أنه لمعرفة المستندات المطلوبة، يمكن زيارة الموقع والدخول إلى الحساب واختيار (تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات)، مؤكدة حصول الفرد عل الدعم في حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق .
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 70 من الدعم استحقاق شهر سبتمبر المقبل داعيًا الراغبين في الاطلاع على نتائج الأهلية الاستعلام عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.