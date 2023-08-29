شروط نقل المديونية في سكني وطريقة حجز الأراضي المجانية

رد برنامج سكني، المخصص لتمكين الأسر السعودية من تملّك مسكنها الأول، على العديد من الاستفسارات التي تهم المواطنين.

تعثر عملاء البناء الذاتي

وتضمنت الأسئلة تعثر عملاء البنك الأهلي للبناء الذاتي في الدفعة الإضافية منذ ثلاث سنوات، حيث طالب المستفيدون بإتاحة الدفعة أو نقل المديونية على بنوك أخرى.

بدوره أجاب حساب العناية بالمستفيدين عن هذا السؤال موضحًا شروط برنامج نقل المديونية وهي: العملاء المنتظمون بالسداد، العملاء الحاصلون على دعم كلي أو جزئي، لا ينطبق على مستفيدي مبادرة الدفعة المقدمة للعسكريين والمدنيين في الوقت الراهن، لا ينطبق على مستفيدي التمويل القائم، عدم تجاوز فترة السداد للفترة المتبقية في العقد الحالي.

شرط السنتين للمطلقة

كما شملت الأسئلة ما إذا كان تم إلغاء شرط السنتين للمطلقة، ليرد البرنامج بقوله: بإمكان المطلقات التقديم في حال استيفاء شروط ومعايير الاستحقاق ومن ضمنها أن يتم مرور سنتين على الطلاق، ويمكنك زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي: https://sakani.sa.

صعوبة حجز المخططات المجانية

واشتكى عدد من المستحقين من صعوبة الدخول لموقع وتطبيق سكني، خصوصًا عند طرح مخططات الأراضي المجانية وأيضًا طريقة الحجز من خلال الموقع.

وفي هذا الشأن رد برنامج سكني قائلًا: يمكنك الاطلاع على كافة المخططات، وتكون خطوات الحجز كالاتي بعد تسجيل الدخول: البحث عن المخطط حسب المنطقة، حجز قطعة الأرض، توقيع العقد الإلكتروني، رفع رخصة البناء عبر منصة سكني بالوقت المحدد تفاديًا لإلغاء الحجز، البدء والانتهاء من البناء خلال المدة المحددة.

وأشار البرنامج إلى أنه يتم الإعلان عن المخططات والمشاريع السكنية بعد جهوزيتها وذلك عبر المنصات الرسمية.

شروط الاستحقاق في سكني

وأجاب البرنامج على تساؤل أحد المستفيدين غير المؤهلين لاستحقاق الدعم السكني والسبب هو أن الزوجة لديها بيت باسمها، ليرد عليه البرنامج قائلًا: من شروط سكني ألا يكون لدى المتقدم أو أحد المرفقين بالطلب منزل ملائم للسكن، ودعا البرنامج إلى الاطلاع على كافة شروط الاستحقاق عبر الرابط التالي: https://t.co/JuqQaW3npe

57 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول هذا العام

يذكر أن برنامج “سكني” أعلن عن استفادة 52,794 أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر يوليو الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونيًّا لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 57,595 أسرة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية السعودية 2030– عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.