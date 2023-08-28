شريحة لحم سعرها 22 ألف ريال!

تعتبر شريحة لحم بقر الواغيو الدهنية الغنية بالفيتامينات والمعادن، أحد أشكال الرفاهية في الطعام، فهي من سلالات نادرة منشأها اليابان ويتم تربيتها بطريقة خاصة، بحيث تتوزع الخلايا الدهنية بالتساوي داخل العضلات وهذا هو السبب في أن لحمها يبدو ورديًّا وطعمه شديد الرقة.

وتعد تلك اللحوم من أغلى قطع اللحوم التي يمكن أن تحصل عليها في العالم، حيث يُقدر سعر الرطل الواحد وهو ما يقرب من نصف كيلو جرام بين 200 و300 دولار، بينما يقدر سعر البقرة كاملة بحوالي 30 ألف دولار.

سعرها 22 ألف ريال

وفي هذا السياق وثق الشيف ابن قاسم مقطع فيديو وهو يقوم بطهي شريحة من لحم الواغيو الياباني لأحد ضيوفه، والتي بلغ سعرها 22 ألف ريال.

وفي الفيديو يسمع صوت والدة ابن قاسم وهي مندهشة من سعر قطعة اللحم، بل وبخته على صرف تلك المبلغ الطائل على شريحة لحم، موضحة أن سعر العجل بأكمله لا يتجاوز 5 آلاف ريال.

وحاول ابن قاسم إقناع والدته بأن هذه الشريحة مختلفة عن بقية اللحوم المتوفرة في الأسواق، فهي تحتوي على دهون مفيدة ولحمه ذو مذاق مميز.

سلالة الواغيو

كانت الواغيو في الأصل حيوانات الجر المُستخدمة في الزراعة وتم اختيارها لقدرتها على التحمل البدني، وتميزت تلك الأبقار بأنها ذات خلايا دهنية داخل العضلات الرخامية والتي وفرت مصدر طاقة متاحًا بسهولة. سلالة الواغيو ذات القرون والماشية إما سوداء أو حمراء اللون.

وهناك بعض الأدلة على الانفصال الجيني في سلالة الواغيو الجينية منذ 35000 عام، لتُصبح السلالة الحديثة منها نتيجة تهجين الماشية المحلية في اليابان بسلالات مستوردة، حيث أرادت الحكومة اليابانية إدخال الثقافة والعادات الغذائية الغربية فتم استيراد الماشية السويسرية البنية، وديفون وشورثورن وسيمينتال وأيرشاير، والكورية خلال هذه الفترة.

وتطورت السلالات السوداء الثلاث الرئيسية- تاجيري أو تاجيما وفوجيوشي (شيمان) وكيداكا (توتوري) بسبب العزلة الجغرافية الإقليمية في اليابان، وهذه الاختلافات في التكاثر أنتجت قطيعًا وطنيًّا يابانيًّا يتكون من السلالات السوداء والباقي من السلالات الحمراء، وانتهى المزج الجيني النهائي في عام 1910؛ ما أدى إلى وجود سلالة حديثة من لحوم أبقار واغيو التي نعرفها اليوم.

ويخضع إنتاج لحم بقر الواغيو في اليابان للتنظيم الشديد، ويتم الاحتفاظ فقط بأفضل الجينات القوية للتكاثر، وتتميز كل ولاية بسلالتها الفريدة التي تخضع لنظام العزل، ويتم تربية الأبقار بشكل مختلف تمامًا في كل منطقة، ويتم تربيتها حتى تبلغ 10 أشهر لتُباع بعد ذلك في مزاد علني لمزارع التسمين.

نظام غذائي مختلف

وداخل مزارع التسمين تخضع صغار الواغيو لنظام غذائي يضم مزيجًا من الألياف المُتنوعة بين الأرز والقمح، ويتم إطعامها لمدة عامين كاملين لثلاث مرات يوميًّا، ليصل مجموع ما تأكله البقرة الواحدة حوالي 5 أطنان من العلف، ولا يُسمح للأبقار بمُغادرة حظائرها طوال تلك الفترة، حتى تصل نسبة الدهون إلى اللحوم 50% إلى 50% وهذا يُنتج المذاق الشهي الذي يُميز هذا اللحم.

قطع لحم رخامية

والهدف من تسمين الأبقار ووصولها للنسبة السابقة يكون بهدف تكوين قطع لحم رخامية يتساوى فيها اللحم مع الدهون، ويُعتبر لحم البقر في كوبي اليابانية في محافظة هيوغو من أغلى سلالات الواغيو ويرجع للعجول أو الثيران المخصية، أما أندر أنواع لحوم الواغيو فهو واغيو الزيتون ويعود لماشية يتم تسمينها بإضافة قشور زيتون مُجففة ومضغوطة.

مذاق فريد

المذاق الفريد من لحم بقر الواغيو الرخامي للغاية يجعل تجربة تناول الطعام لا مثيل لها، هذا هو السبب في أن لحم بقر واغيو يجد طريقه إلى أواني الطهاة والمطاعم الفاخرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة التي استوردت هذا اللحم لأول مرة في عام 1975.

دهون مشبعة عالية

إلى جانب كل ما سبق فليست مُتعة تذوق اللحم الفريد فحسب هي ما يُميز هذا النوع من اللحوم، بل أيضًا لكونها صحية حيث اكتشف خبراء الصحة أن نسبة الدهون الأحادية غير المُشبعة إلى الدهون المشبعة أعلى في الواغيو عنها في لحوم البقر الأخرى، كما أن الدهون المشبعة الموجودة في الواغيو مختلفة، كما تُعتبر ذات تأثير ضئيل في رفع مستويات الكوليسترول، ويعتبر لحم بقر الواغيو الرخامي أكثر فائدة وصحة للإنسان.