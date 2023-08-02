Icon

الأكلات الشعبية تجذب زوار بيت حائل Icon 20 مليون سوداني على حافة المجاعة Icon أوبك تنشر الاستقرار في أسواق النفط المتقلبة Icon لا تنشغلوا بالجوال أمام الكعبة المشرفة Icon إثراء اللغة العربية وتعليمها ثمار زيارة مجمع الملك سلمان العالمي لتايلاند Icon نونو سانتو: أحرص على تطوير اللاعبين الشباب Icon 3 التزامات على مستفيدي الأرض المجانية من سكني Icon مكافأة 100 مليون جنيه إسترليني لرئيس طيران ويز إير رغم الإخفاق Icon تراجع الأسهم الأوروبية لأدنى مستوياتها في أسبوعين Icon مساعي تشارك في الابتكار الصناعي بـ 3 براءات اختراع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
بسبب ممارسات تجارية غير عادلة ومضللة

شطيرة بيتزا تغرم مطعمًا 5 ملايين دولار في أمريكا

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٥ مساءً
شطيرة بيتزا تغرم مطعمًا 5 ملايين دولار في أمريكا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

طالب رجل مقيم في نيويورك بتعويض قيمته 5 ملايين دولار، من مطعم تاكو بل، بسبب استيائه من كمية اللحم والفاصولياء في شطيرة بيتزا اشتراها من أحد فروع السلسلة الأمريكية العملاقة للوجبات السريعة، بحسب الدعوى القضائية التي رفعها ضد المطعم.

دعوى قضائية

وبحسب معلومات نشرتها صحيفة واشنطن بوست، فقد أورد نص دعوى قضائية مدنية رُفعت أمام مكتب المدعي العام الفدرالي في بروكلين بمدينة نيويورك، أن فرانك سيراغوزا لم يكن ليدفع 5.49 دولارات في سبتمبر الماضي لو كان يعرف أنّ بيتزا تاكو المكسيكية التي طلبها لا تشبه الصور الترويجية المنتشرة عنها في الإعلانات الخاصة بهذا المنتج.

قد يهمّك أيضاً
حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة أغسطس

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة أغسطس

الشباب يزيح الزمالك من صدارة مجموعته بهدف بانيجا

الشباب يزيح الزمالك من صدارة مجموعته بهدف بانيجا

طريقة عمل البيتزا في البيت
طريقة عمل البيتزا في البيت

وأرفق المدعي، المدعوم من زبائن مستائين آخرين، دعواه القضائية بصور تجارية مغرية لهذه البيتزا تُبيّن كميات سخية من اللحم البقري والدجاج والغواكامولي والصلصة والجبن والطماطم، بما يشبه مضمون ملصقات ترويجية تستخدمها سلسلة تاكو بل، وهي علامة تجارية تابعة لمجموعة يام!  (Yum!) التي تملك أيضاً مطاعم كي اف سي و بيتزا هت.

مطاعم تاكو بل بنيويورك

كما أودع في شكواه صوراً عن البيتزا الفعلية التي تناولها في أحد مطاعم تاكو بل في نيويورك. ويطالب سيراغوزا بـ 5 ملايين دولار من سلسلة مطاعم الوجبات السريعة، بسبب ممارسات تجارية غير عادلة ومضللة.

ولفت المدعي في نص الدعوى، إلى أن الإعلانات تضر بالمستهلكين مالياً لأنهم يتلقون منتجاً أقل قيمة مما وُعدوا به، مندداً بتصرفات تاكو بل في فترة تتضخم خلالها أسعار المواد الغذائية، ولا سيما لذوي الدخل المنخفض.

طريقة عمل بيتزا جبن القشقوان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم