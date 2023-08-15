شلالات وأجواء ساحرة في نيوم بعد يوم ممطر

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شهدت مدينة نيوم شمال غرب السعودية أمطارًا غزيرة وجريانًا للسيول؛ مما خلق شلالات من المياه وأجواء ساحرة تجذب الزوار والسائحين.
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة العربية لقطات وأجواء ساحرة للشلالات في نيوم.
توقع المركز الوطني للأرصاد، ازدياد فرص هطول الأمطار بشكل متفاوت على عدد من مناطق السعودية.
وقال المركز في إنفوجراف صادر: إنه من المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق عسير، الباحة، جازان، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق المدينة المنورة، تبوك، ونجران، وخفيفة على منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية.
ويصاحب هذه الأمطار رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 إلى 60كم/ ساعة، ومثيرة للأتربة والغبار، مع جريان للسيول وتساقط البرد.
شاهد.. شلالات وأجواء ساحرة في #نيوم شمال غرب #السعودية بعد هطول أمطار متفرقة على المنطقة
عبر:@mrshal_91 pic.twitter.com/Kk9b2apfj9
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 14, 2023