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يتوقع استمرار الهطول لأيام

شلالات وأجواء ساحرة في نيوم بعد يوم ممطر

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
شلالات وأجواء ساحرة في نيوم بعد يوم ممطر
المواطن - فريق التحرير

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شهدت مدينة نيوم شمال غرب السعودية أمطارًا غزيرة وجريانًا للسيول؛ مما خلق شلالات من المياه وأجواء ساحرة تجذب الزوار والسائحين.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة العربية لقطات وأجواء ساحرة للشلالات في نيوم.

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الطقس المتوقع

توقع المركز الوطني للأرصاد، ازدياد فرص هطول الأمطار بشكل متفاوت على عدد من مناطق السعودية.

تفاصيل هطول الأمطار

وقال المركز في إنفوجراف صادر: إنه من المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق عسير، الباحة، جازان، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق المدينة المنورة، تبوك، ونجران، وخفيفة على منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية.

سرعة الرياح

ويصاحب هذه الأمطار رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 إلى 60كم/ ساعة، ومثيرة للأتربة والغبار، مع جريان للسيول وتساقط البرد.

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