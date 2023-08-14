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في الجولة الأولى من الدوري الإسباني

شهدت 3 حالات طرد .. لا أهداف بـ مباراة خيتافي ضد برشلونة

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:١٥ صباحاً
شهدت 3 حالات طرد .. لا أهداف بـ مباراة خيتافي ضد برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة خيتافي ضد برشلونة مساء أمس، بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

خيتافي ضد برشلونة

وكان الشوط الأول هادئًا بين الفريقين لكن الحكم طرد اللاعب البرازيلي رافينيا بعد اعتدائه على أحد لاعبي خيتافي في الدقيقة الـ 43 ليلعب برشلونة الشوط الثاني كله وهو بـ 10 لاعبين.

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وفي الشوط الثاني من مباراة خيتافي ضد برشلونة استمر التعادل السلبي كما هو لكن المباراة شهدت حالتي طرد من جديد حيث تلقى اللاعب خايمي ماتا بطاقة حمراء في الدقيقة الـ 58 ثم طُرد المدرب تشافي مدرب برشلونة في الدقيقة السبعين.

خيتافي ضد برشلونة

وبعد المباراة، أصبح خيتافي يملك نقطة وبرشلونة نقطة.

ونُقلت مباراة خيتافي ضد برشلونة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , ITV 4 , BEIN SPORTS 1 FR , NOVA SPORTS 3 HD.

كما أُقيمت على ملعب “كولسيوم ألفونسو بيريز” معقل خيتافي.

خيتافي ضد برشلونة

وفي سياق آخر، يبدو أن نادي الهلال في طريقه للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ وذلك بسبب استعانته بأكثر شخص مكروه داخل نادي برشلونة وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الصحفي البرازيلي أندري هيرنان قال عبر حسابه في منصة “إكس”: “الهلال سيتحدث مع فاجنر ريبيرو وكيل اللاعبين من أجل انضمام النجم البرازيلي للفريق السعودي، الرجل تحدث مع والد نيمار وهو ينتظر عرض الهلال”.

خيتافي ضد برشلونة
رافينيا قبل الطرد

ومن المعروف أن ريبيرو نفسه مكروه في برشلونة لأنه لم يكن صادقًا مع برشلونة في صفقة البرازيلي فينسيوس جونيور الذي انضم إلى صفوف ريال مدريد الإسباني بدلًا من الغريم برشلونة في عام 2017.

وفي وقت سابق، أكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن نيمار وإدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يعملان حاليًّا على إيجاد أفضل حل، من أجل الرحيل في الميركاتو الصيفي، وفي أقرب وقت ممكن.

وأشار فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن نيمار لديه عرض رسمي من الهلال وآخر من الدوري الأمريكي، مؤكدًا أنه على إدارة نادي برشلونة الإسباني أن تتخذ قرارها سريعًا بمحاولة ضمه أم لا.

وكانت شبكة RMC سبورت الفرنسية قد أكدت أن النجم البرازيلي لم يغلق الباب نهائيًّا أمام الانتقال إلى صفوف الهلال، حيث إنه يُفكر بجدية في قبول العرض، رغم أنه متمسك بأمل الحصول على عرض أوروبي.

 

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