شهران لتحويل أموال إيران المجمدة بكوريا الجنوبية

توقع المتحدث باسم خارجية إيران ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أن يستغرق شهرين تحويل أموال بلاده المجمدة في كوريا الجنوبية منذ سنوات بموجب عقوبات اقتصادية أميركية على طهران.

شروط إيران

وأردف أنه لا توجد خطط لإجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، بما يشمل تلك التي تتم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

من المعروف أن إيران قالت إن الحصول على الأموال هو شرط مسبق للإفراج عن السجناء الأمريكيين.

الإنتاج المحلي

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قال يوم الأربعاء الماضي إن بلاده تعتزم استثمار مليارات في الإنتاج المحلي في أعقاب الإفراج عن الأصول المجمدة، مشيرًا إلى أن “الحكومة ستحاول استثمار كل هذه الأموال في تعزيز الإنتاج”، دون أن تتضح بعد المجالات التي تعتزم إيران تعزيز الإنتاج فيها.

وسيتم السماح لخمسة أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية بمغادرة إيران في إطار تبادل للسجناء. وفي المقابل، تطالب إيران بالإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من الأرصدة المجمدة في كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الدولية. كما سيتم أيضا إطلاق سراح إيرانيين معتقلين في الولايات المتحدة.