شوارع الصين تتحول لأنهار بسبب الإعصار المروع

تحولت الطرق والشوارع الرئيسية في أجزاء من الصين إلى أنهار، بعد أن ضرب إعصار دوكسوري البلاد، فيما وضعت الصين جزءًا من البلاد في حالة تأهب قصوى، بما في ذلك العاصمة بكين ومنطقتها، مع توقع هطول أمطار غزيرة في أعقاب مرور الإعصار دوكسوري الذي يضرب الطرف الآخر من البلاد.

أصدر الرئيس شي جين بينغ أمرًا طارئًا للحكومات المحلية بأن تبذل قصارى جهدها لإنقاذ المحاصرين وتقليل الخسائر في الأرواح والأضرار التي لحقت بالممتلكات، بعد تداول لقطات مفزعة لآثار الإعصار المدمر في شوارع الصين.

ويجتاح دوكسوري جنوب شرق الصين منذ الجمعة الماضية، ويتحرك شمالًا حيث بات تأثيره ملموسًا، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الصينية ويشمل الإنذار الأحمر، الساري من الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ) منطقة شاسعة يعيش فيها مئات الملايين بما في ذلك بكين ومدينة تيانجين المجاورة ومقاطعتي خبي في الشمال وشاندونغ في الشرق وكذلك جزء من خنان في الوسط وشانشي في الشمال.

Roads have turned into rivers in parts of China after Typhoon Doksuri hit the country.

President Xi Jinping has issued an order for local governments to go "all out" to rescue those trapped and minimise the loss of life and damage to property.

