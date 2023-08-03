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شوارع الصين تتحول لأنهار بسبب الإعصار المروع

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٥ صباحاً
شوارع الصين تتحول لأنهار بسبب الإعصار المروع
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تحولت الطرق والشوارع الرئيسية في أجزاء من الصين إلى أنهار، بعد أن ضرب إعصار دوكسوري البلاد، فيما وضعت الصين جزءًا من البلاد في حالة تأهب قصوى، بما في ذلك العاصمة بكين ومنطقتها، مع توقع هطول أمطار غزيرة في أعقاب مرور الإعصار دوكسوري الذي يضرب الطرف الآخر من البلاد.

أمر طارئ من الرئيس الصيني

أصدر الرئيس شي جين بينغ أمرًا طارئًا للحكومات المحلية بأن تبذل قصارى جهدها لإنقاذ المحاصرين وتقليل الخسائر في الأرواح والأضرار التي لحقت بالممتلكات، بعد تداول لقطات مفزعة لآثار الإعصار المدمر في شوارع الصين.

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ويجتاح دوكسوري جنوب شرق الصين منذ الجمعة الماضية، ويتحرك شمالًا حيث بات تأثيره ملموسًا، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الصينية ويشمل الإنذار الأحمر، الساري من الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ) منطقة شاسعة يعيش فيها مئات الملايين بما في ذلك بكين ومدينة تيانجين المجاورة ومقاطعتي خبي في الشمال وشاندونغ في الشرق وكذلك جزء من خنان في الوسط وشانشي في الشمال.

تحذير من الإعصار المروع

وأكدت وسائل إعلام محلية أنها المرة الأولى منذ العام 2011 التي يتم فيها إطلاق مثل هذا التحذير من الأمطار الغزيرة وحذرت خدمات الأرصاد الجوية من أنّ المتساقطات محليًّا قد تتجاوز 60 سنتمترًا.

وشهدت بكين إغلاق العديد من المتنزهات والبحيرات والممرات المائية في المدينة السبت الماضي تحسبًا لحدوث فيضانات، حسبما أعلنت البلدية، فيما هطلت أمطار غزيرة في عدة مناطق في بكين. ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة بالهطول فيها حتى الثلاثاء. وتوقعت خدمات الأرصاد الجوية أن تكون أكثر غزارة من تلك التي حدثت في تموز/ يوليو 2012 وتسببت بوفاة 79 شخصًا جراء فيضانات غير مسبوقة.

إعلان الطوارئ في الفلبين

وفي نفس السياق، أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ في الفلبين، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيجاي “المعروف دوليا باسم دوكسوري” إلى 25 قتيلًا.

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