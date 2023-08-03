شيكابالا: خبرة كريستيانو رونالدو أهدت الصعود إلى النصر

تحدث اللاعب المصري محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري عن الإقصاء من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

خبرة كريستيانو رونالدو تظهر

وقال شيكابالا في تصريحات لـ قناة SSC: “الزمالك قدم كل ما بوسعه في المباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ولكن كريستيانو رونالدو حتى وإن كان سيئًا لكن خبرته واحتياجه لفرصة واحدة في المباراة لإهداء الصعود إلى النصر، تحقق بالفعل بفضل عدم تركيزنا في آخر الدقائق من المباراة”.

وأضاف شيكابالا: “الزمالك سيبني على هذه البطولة للموسم المقبل، ونحن كفريق الزمالك لعبنا بتاريخنا وبجماهيرنا التي دعمتنا”.

وكان كريستيانو رونالدو تحدث لـ قناة SSC بعد المباراة: “التعادل كان مهمًّا لنا والتعادل رشحنا لربع النهائي، الزمالك كان فريقًا منظمًا وصعبًا”.

وأضاف رونالدو: “أرضية الملعب جعلت فريقي يعاني، الأرضية كانت يابسة والعشب مرتفع كثيرًا، ولهذا لم نقدم كرة قدم جميلة، والزمالك كان فريقًا جيدًا للغاية”.

ملخص مباراة الزمالك ضد النصر

وبدأت مباراة الزمالك ضد النصر المقامة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف بشكل سريع، ونجح الفريق الأبيض في هز الشباك بعد مرور 6 دقائق فقط، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ورد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سريعًا، ونجح في هز الشباك عند الدقيقة التاسعة عن طريق عبدالرحمن غريب، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل أيضًا، لتستمر محاولات الفريقين للتسجيل.

وكاد سيف الدين الجزيري أن يسجل الهدف الأول من رأسية مميزة عند الدقيقة 33، إلا أن حارس المرمى نواف العقيدي تألق وأبعدها، وواصل الفريقان المحاولات، دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتعادل النصر والزمالك سلبيًّا.

وفي الشوط الثاني، سجل أحمد سيد زيزو هدف التقدم لـ الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 53.

ثم نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في إحراز هدف التعادل لـ أصفر الرياض من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 88.

وتأهل أصفر الرياض إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية برصيد 5 نقاط في المركز الثاني، بينما ودع الزمالك البطولة عند 4 نقاط في المركز الثالث.