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صدرت نحو 310 آلاف سيارة إلى الخارج

صادرات الصين من السيارات ترتفع 63 بالمائة في يوليو

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣١ صباحاً
صادرات الصين من السيارات ترتفع 63 بالمائة في يوليو
المواطن - فريق التحرير

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ارتفعت صادرات الصين من السيارات بنسبة 63 بالمائة على أساس سنوي خلال يوليو الماضي، حيث صدرت نحو 310 آلاف سيارة إلى الخارج.

صادرات السيارات

ولفتت بيانات لجمعية سيارات الركاب الصينية، أن سيارات الركاب الصينية المحلية وسعت حضورها العالمي، حيث وصلت صادرات السيارات ذات العلامات التجارية الصينية إلى 248 ألف وحدة، بزيادة 56 بالمائة على أساس سنوي، وفقًا لوكالة شينخوا.

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وأردفت أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري توسعت صادرات سيارات الركاب الصينية بنسبة 81 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 1.99 مليون وحدة.

وفي وقت سابق، ذكرت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، الخميس، أن الصين تشهد ارتفاعًا في زيادة كبيرة في إنتاج ومبيعات سيارات الكهربائية في شهر يوليو الماضي.

ولفت الجمعية إلى أن إنتاج سيارات الطاقة الجديدة أو الكهربائية في الصين قد ارتفع بنسبة 30.6 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 805 آلاف وحدة الشهر الماضي، فيما ارتفعت المبيعات بنسبة 31.6 بالمائة لتبلغ 780 ألف وحدة.

وقالت الجمعية: إن الحصة السوقية للسيارات الكهربائية بلغت 32.7 بالمائة في يوليو، مشيرة إلى أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغ إنتاج سيارات الطاقة الجديدة 4,59 مليون وحدة، أي بزيادة نسبتها 40 بالمائة على أساس سنوي.

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