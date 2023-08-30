صاعقة رعدية تضرب عمودًا كهربيًّا بالدرب

خطة الويكند جاهزة احجز الفعالية وعيشها صاعقة رعدية تضرب عمودًا كهربيًّا بالدرب السعودية تعزز مكانتها الدبلوماسية بإقامة علاقات مع 6 دول جديدة حظر السكاكين والمناجل المستوحاة من أفلام الزومبي في بريطانيا معركة ضارية مع تمساح ضخم حطم الرقم القياسي لقطات لشلال وادي الحياد بعقبة ضلع بعد أمطار عسير إرجاء التمديد لليونيفيل جنوب لبنان بسبب خلافات داخل مجلس الأمن المحميات الملكية.. من عبء على خزينة الدولة إلى مصدر دخل قومي نقطة مهمة يجب التفكير فيها قبل تملك المنزل بتمويل عقاري توقعات بتمديد السعودية قرار خفض إنتاج النفط الطوعي لنهاية أكتوبر
وثق مقطع فيديو سحابة ضخمة أنتجت صاعقة رعدية قوية ضربت عمودًا كهربيًّا بمحافظة الدرب بمنطقة جازان أثناء هطول الأمطار الغزيرة.
وأظهر الفيديو حدوث شرارة سمع صوتها في المقطع لحظة تكون البرق واصطدام إحدى صاعقاته بالعمود الكهربي.
ويرجع سبب تراكم الشحنات على السحب الرعدية في عملية التقاء الهواء بأنواعه المختلفة البارد والساخن، ويحدث لهما عملية تفريغ، وذلك عن طريق تصادم لسحابتين كل منهما يحمل شحنات كهربية تختلف عن الأخرى.
والسحب الرعدية نوع من أنواع السحب التي تتميز بطبيعة مختلفة وخطيرة جدًّا، وتعد هذه السحب ذات نمو ملحوظ بشكل رأسي، وأهم ما يميزها هي ظاهرة حدوث البرق الذي ينتج عن التفريغ الكهربائي، الذي يحدث في السحابة من الداخل.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني دعت إلى أخذ الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات والجموم وبحرة والقنفذة والليث والمويه والخرمة ورنية وتربة والكامل، ومناطق عسير وجازان والباحة.
وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض وعفيف والدوادمي والقويعية والرين والزلفي والمجمعة والغاط وشقراء وثادق وحريملاء ورماح ووادي الدواسر والسليل، ومناطق القصيم وحائل ونجران، وستتأثر منطقة المدينة المنورة بأمطار متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.
سحابه مكهربه جنوب الدرب اسمع عمود الكهرباء pic.twitter.com/HxUFClsSAZ
— عبدالله الحربي (@alamattaqs) August 30, 2023