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جرفت السيول سيارة محملة بالماشية

صاعقة رعدية تقتل يمنيًّا

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ مساءً
صاعقة رعدية تقتل يمنيًّا
المواطن - فريق التحير

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كشفت تقارير إعلامية عن وفاة يمني بصاعقة رعدية بمديرية القبيطة شمالي محافظة لحج جنوب اليمن.

سيول اليمن

ووفق صحف محلية، فإن عامر مدهش يحيى (55 عامًا) توفي جراء صاعقة رعدية بمنطقة بني حمد بمديرية القبيطة.

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وأردفت أن مياه السيول تسببت بجرف سيارة محملة بالماشية يملكها أحد باعة المواشي بمنطقة كرش بمديرية القبيطة.

وذكرت أن السيول القادمة من وادي ورزان شرقي محافظة تعز داهمت سائق السيارة مع رفاقه داخل الوادي، لكنهم تمكنوا من النجاة والهرب بأنفسهم، فيما جرفت السيول السيارة وما تحمله من الماشية.

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