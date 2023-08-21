صاعقة رعدية تقتل يمنيًّا

أردوغان: ارتفاع التضخم في تركيا مؤقت قرار قضائي يمنع الذكاء الاصطناعي من حقوق التأليف والنشر مقترح بإنشاء منصة إلكترونية لبيع المنتجات الزراعية بدلًا من أسواق الخضار سقوط أعمدة الكهرباء في طريق عسفان بجدة بسبب الرياح والأمطار تحالف بريكس سيملك وزنًا حقيقيًّا بضم السعودية تحويل منزل هتلر لمركز للشرطة في النمسا الهلال يتعاقد مع حسان تمبكتي رسميًّا صاعقة رعدية تقتل يمنيًّا ظهور جديد لزعيم فاغنر فعالية طريفة للطلاب المستجدين بإحدى المدارس: تزلج بالإطارات!
كشفت تقارير إعلامية عن وفاة يمني بصاعقة رعدية بمديرية القبيطة شمالي محافظة لحج جنوب اليمن.
ووفق صحف محلية، فإن عامر مدهش يحيى (55 عامًا) توفي جراء صاعقة رعدية بمنطقة بني حمد بمديرية القبيطة.
وأردفت أن مياه السيول تسببت بجرف سيارة محملة بالماشية يملكها أحد باعة المواشي بمنطقة كرش بمديرية القبيطة.
وذكرت أن السيول القادمة من وادي ورزان شرقي محافظة تعز داهمت سائق السيارة مع رفاقه داخل الوادي، لكنهم تمكنوا من النجاة والهرب بأنفسهم، فيما جرفت السيول السيارة وما تحمله من الماشية.