“صافولا” تحقق أرباحاً بقيمة 132 مليون ريال

أعلنت مجموعة صافولا عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-6-2023 “ستة أشهر”.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أنها حققت أرباحاً بقيمة 132 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته منخفضًا 27.67 نقطة، ليقفل عند مستوى 11244.27 نقطة، وبقيمة تداولات بلغت 6 مليارات ريال.

وبلغت الأسهم المتداولة 219 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 102 شركة على تراجع.

وجاءت أسهم شركات؛ سينومي ريتيل، والصناعات الكهربائية، وتكافل الراجحي، وملاذ للتأمين، والاتحاد الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات المواساة، والتطويرية الغذائية، ودلة الصحية، والباحة، وجي آي جي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و8.94%.

أسهم السوق الموازية

وكانت أسهم شركات؛ أرامكو السعودية، وأمريكانا، والباحة، ودار الأركان، وشمس هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات؛ أرامكو السعودية، وبوبا العربية، ولوبريف، واس تي سي، والراجحي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 104.01 نقاط، ليقفل عند مستوى 23539.75 نقطة، بقيمة تداولات بلغت قيمتها 43 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2 مليون سهم.