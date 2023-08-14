صحف العالم تتحدث عن صفقة نيمار إلى الهلال

سلطت الصحف العالمية الضوء على ارتباط النجم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي بات على بعد الفحص الطبي المقرر قبل إعلان الزعيم صفقة انتقاله إلى الدوري السعودي رفقة كوكبة النجوم التي تشهدها الكرة السعودية منذ بداية سوق الانتقالات.

ووصل صدى صفقة النجم البرازيلي عددًا من الصحف العالمية الكبرى التي أكدت توصل إدارة النادي العاصمي بقيادة فهد بن نافل إلى اتفاق رسمي مع النادي الباريسي لانتقال النجم البرازيلي إلى الهلال في صفقة قياسية مقابل المدة المتبقية من عقد قائد منتخب البرازيل والتي وصلت الى 90 مليون يورو.

رد فعل الصحف الأجنبية

وعنونت صحيفة bloomberg البريطانية: نيمار سينضم لنادي الهلال مع أوسع طموحات كرة القدم السعودية، بعد التعاقد مع بنزيما ومن قبله رونالدو.

فيما ذكر موقع forbes أن الهلال أفسد مخطط برشلونة الإسباني في استعادة نجمه السابق بعد العرض القياسي وموافقة نيمار على اللحاق بكوكبة النجوم.

فيما ترى صحيفة فاينانشيال تايمز أن نيمار جونيور هو أكبر صفقة تقوم بها الأندية خلال سوق الانتقالات التاريخي، على الرغم من تعاقد الاتحاد مع كريم بنزيما الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم.