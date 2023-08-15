صحيفة إسبانية: عرض الهلال أغرى نيمار للانتقال إلى الدوري السعودي

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علقت صحيفة “ماركا”، أحد أكبر الصحف العالمية والإسبانية والموالية لنادي ريال مدريد، على صفقة انتقال لاعب برشلونة السابق نيمار جونيور إلى الهلال، ذلك بعد إعلان الزعيم عبر الحسابات الرسمية ضمه قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.
وترى صحيفة ماركا أن “العرض الضخم” الذي قدمه الهلال أنهى طموحات المنافسة على الطفر بخدمات نيمار من الفرق الراغبة بضمه ليحلق قطار اللاعبين العالميين الذين انضموا إلى الدوري السعودي من أفضل الأندية الأوروبية.
وكان الاتحاد قد حصل على خدمات الفرنسي كريم بنزيما الحاصل على البالون دور كأفضل لاعب في العالم من نادي ريال مدريد ثم أعلن نادي النصر رسميًّا التعاقد مع برزوفيتش من إنترميلان الإيطالي وساديو ماني من بايرن ميونيخ الألماني قبل إعلان الأهلي عن صفقة فيرمينو من ليفربول ثم رياض محرز من مانشستر سيتي وفرانك كيسي من برشلونة.