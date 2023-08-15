Icon

وفاة الفنان إبراهيم المزيعل بعد صراع مع المرض Icon توقعات طقس الأربعاء: موجة حارة وأمطار متوسطة Icon رسالة هامة من مطار جدة للمسافرين Icon طائرات عسكرية لإجلاء الكنديين بعيدًا عن حرائق الغابات Icon زامبيا تضبط ملايين الدولارات و127 كجم ذهب بطائرة قادمة من مصر Icon تحليل اتصالي من 10 محاور لـ فيديو إعلان صفقة الهلال مع نيمار Icon يمني يفجر قنبلة يدوية في زوجته بسبب الخلافات Icon رقم جنوني يجمع نيمار مع مالكوم قبل الهلال Icon القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية Icon صحيفة إسبانية: عرض الهلال أغرى نيمار للانتقال إلى الدوري السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
سيلعب مع الأزرق حتى عام 2025

صحيفة إسبانية: عرض الهلال أغرى نيمار للانتقال إلى الدوري السعودي

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ مساءً
صحيفة إسبانية: عرض الهلال أغرى نيمار للانتقال إلى الدوري السعودي
المواطن - خالد بدوي

مواضيع ذات علاقة

علقت صحيفة “ماركا”، أحد أكبر الصحف العالمية والإسبانية والموالية لنادي ريال مدريد، على صفقة انتقال لاعب برشلونة السابق نيمار جونيور إلى الهلال، ذلك بعد إعلان الزعيم عبر الحسابات الرسمية ضمه قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

عرض قوي لضم نيمار 

وترى صحيفة ماركا أن “العرض الضخم” الذي قدمه الهلال أنهى طموحات المنافسة على الطفر بخدمات نيمار من الفرق الراغبة بضمه ليحلق قطار اللاعبين العالميين الذين انضموا إلى الدوري السعودي من أفضل الأندية الأوروبية.

قد يهمّك أيضاً
ارتياح وسعادة بعد ظهور المعيقلي في اتم الصحة والعافية

ارتياح وسعادة بعد ظهور المعيقلي في اتم الصحة والعافية

رياض محرز وفيرمينو يضعان البصمة الأولى لـ الأهلي

رياض محرز وفيرمينو يضعان البصمة الأولى لـ الأهلي

نيمار - 1 - قميص الهلال

وكان الاتحاد قد حصل على خدمات الفرنسي كريم بنزيما الحاصل على البالون دور كأفضل لاعب في العالم من نادي ريال مدريد ثم أعلن نادي النصر رسميًّا التعاقد مع برزوفيتش من إنترميلان الإيطالي وساديو ماني من بايرن ميونيخ الألماني قبل إعلان الأهلي عن صفقة فيرمينو من ليفربول ثم رياض محرز من مانشستر سيتي وفرانك كيسي من برشلونة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك الهلال
الرياضة

رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك...

الرياضة
برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” ينطلق غدًا في مكة
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل...

السعودية اليوم
النصر يحسم صفقة أليكس تيليس
الرياضة

النصر يحسم صفقة أليكس تيليس

الرياضة
الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها الآخرون
السعودية اليوم

الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها...

السعودية اليوم
إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق نار
العالم

إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق...

العالم
كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء الحرب الكورية
العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء...

العالم
محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية التوازن البيئي
السعودية اليوم

محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية...

السعودية اليوم
صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى
السعودية اليوم

صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس...

السعودية اليوم