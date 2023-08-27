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سيوقع على عقد ممتد لـ3 سنوات

صحيفة إيطالية: تقديم مانشيني كمدرب للأخضر غدًا

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٥ مساءً
صحيفة إيطالية: تقديم مانشيني كمدرب للأخضر غدًا
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير الإعلان الرسمي عن تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لقيادة الأخضر خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

مانشيني مدرب المنتخب السعودي الجديد

وأكدت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيُقدم مانشيني كمدرب جديد للأخضر، عند الساعة الخامسة عصر يوم غد الاثنين، مشددة على أن تقديمه سيكون في أحد فنادق الرياض.

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روبرتو مانشيني
المدرب الإيطالي – المصدر the sun

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن مانشيني سيقود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حتى عام 2027، مقابل الحصول على 25 مليون يورو سنويًا، على أن يكون ظهوره الرسمي الأول في معسكر نيوكاسل.

وأوضحت “لاجازيتا ديلو سبورت”، أن عقد المدرب الإيطالي سيكون ممتدًا حتى 2027، وهو العام الذي سيشهد تنظيم السعودية لمنافسات بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في التاريخ، وسط طموحات كبيرة بإمكانية تحقيق اللقب.

روبرتو مانشيني
المدرب الإيطالي – المصدر the sun

ومن المقرر أن يضم الطاقم الفني للمدرب الإيطالي كلاً من؛ ساليانو وإيفاني وساندرياني ولومباردو وجاجالياردي وباتارا ونوسياري ودوناتيلي وسكانافينو.

وتقدم مانشيني باستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، منتصف الشهري الجاري، وتم التعاقد مع لوتشانو سباليتي ليتولى المهمة بدلًا منه، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

روبرتو مانشيني
المدرب الإيطالي

معسكر المنتخب السعودي في سبتمبر

على الجانب الآخر، سيخوض المنتخب السعودي معسكرًا خارجيًا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية من 3 وحتى 12 سبتمبر، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي قبل بطولة كأس آسيا، التي ستُقام في قطر، شهر يناير المقبل.

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