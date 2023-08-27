صحيفة إيطالية: تقديم مانشيني كمدرب للأخضر غدًا القوات البحرية تتسلم قيادة قوتي الواجب المختلطة 152 والحارس خسارة شيفيلد يونايتد ضد مان سيتي في الوقت القاتل الأرصاد تحاكي الحالة المطرية المتوقعة على 5 مناطق فاطمة المؤمن تواجه 10 تهم أبرزها القتل الخطأ نيوكاسل يسعى لمواصلة التألق على ملعبه وظائف شاغرة لدى هيئة تنظيم المياه والكهرباء وظائف شاغرة بفروع معهد خدمات البترول وظائف شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن وظائف شاغرة في مدينة الملك سلمان للطاقة
تترقب الجماهير الإعلان الرسمي عن تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، لقيادة الأخضر خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد.
وأكدت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيُقدم مانشيني كمدرب جديد للأخضر، عند الساعة الخامسة عصر يوم غد الاثنين، مشددة على أن تقديمه سيكون في أحد فنادق الرياض.
وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن مانشيني سيقود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حتى عام 2027، مقابل الحصول على 25 مليون يورو سنويًا، على أن يكون ظهوره الرسمي الأول في معسكر نيوكاسل.
وأوضحت “لاجازيتا ديلو سبورت”، أن عقد المدرب الإيطالي سيكون ممتدًا حتى 2027، وهو العام الذي سيشهد تنظيم السعودية لمنافسات بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في التاريخ، وسط طموحات كبيرة بإمكانية تحقيق اللقب.
ومن المقرر أن يضم الطاقم الفني للمدرب الإيطالي كلاً من؛ ساليانو وإيفاني وساندرياني ولومباردو وجاجالياردي وباتارا ونوسياري ودوناتيلي وسكانافينو.
وتقدم مانشيني باستقالته من تدريب المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، منتصف الشهري الجاري، وتم التعاقد مع لوتشانو سباليتي ليتولى المهمة بدلًا منه، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.
على الجانب الآخر، سيخوض المنتخب السعودي معسكرًا خارجيًا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية من 3 وحتى 12 سبتمبر، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي قبل بطولة كأس آسيا، التي ستُقام في قطر، شهر يناير المقبل.