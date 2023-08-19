صدمة بعد وفاة عروس من حائل أثناء قضائها شهر العسل في البوسنة

توفيت عروس من منطقة حائل أثناء قضائها شهر العسل في البوسنة جراء إصابتها بسكتة قلبية، بعد مرور أسبوع واحد فقط على زفافها.

صدمة رواد إكس

وانتابت حالة من الصدمة والحزن على رواد منصة “إكس”، بعد تداول قصة العروس الراحلة بثينة القباع، التي لم تتمتع بدفء وحضن والدتها التي توفيت أثناء ولادتها، لتتوفى هي الأخرى في أسعد أيام حياتها، لتنهال التعليقات التي تضمنت الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

رثاء مؤثر من زوج العروس

وتداول رواد “إكس”، مقطع فيديو مؤثر للعريس عبداللطيف العامر، وهو يرثي زوجته المتوفاة بكلمات مؤثرة قائلًا: “الحمد لله على كل حال.. وقدَّر الله وما شاء فعل… الله يثبّتها عند السؤال.. والله إنني فقدت شخصًا غاليًا”.

وكتب في تغريدة أخرى: “‏اللهم بشر زوجتي بقبول دعائنا وأسعدها به سعادة لا نهاية لها يا رب العالمين”.

وعلق حمود اللحيدان بالقول “بثينة القباع غفر الله لها ورحمها وأسكنها فسيح جناته، ماتت خارج السعودية بعد أسبوع من زواجها الله يعوضها ويصبر والديها وإخوانها والعزاء لزوجها عبداللطيف يا صعوبة الموقف عليك والله”.

وأضاف ياسر العماش “ألم أصاب قلوب أهالي حائل بخبر رحيلها نسأل الله لها المغفرة والرحمة وأن يعوضها بدار خير من دارها ويعظم أجر أهلها ويجبر كسرهم ويلهمهم الصبر والسلوان”.

وقالت بنت عبدالله “الله يرحمها بثينة عروس حائل الله يجعلها عروس بالفردوس الأعلى”.